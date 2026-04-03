MLS: ¿Cuándo y dónde ver Inter Miami de Lionel Messi vs Austin FC?

El Inter Miami CF se enfrentará al Austin FC en un emocionante encuentro correspondiente a la Major League Soccer. El escenario de este enfrentamiento será el Nu Stadium, donde los locales buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes en el torneo.

Derrota de Orlando City ante Inter de Miami en la MLS I AP

El Inter Miami CF ocupa actualmente la novena posición en la tabla con 10 puntos tras cinco partidos disputados, mostrando un rendimiento ofensivo destacable con 9 goles anotados, aunque ha concedido 8 en su portería. Por su parte, Austin FC se encuentra en una situación más complicada, ubicándose en el vigésimo puesto con apenas 5 puntos en el mismo número de encuentros, con 5 goles a favor y 7 en contra. Este partido representa una oportunidad para los locales de escalar posiciones, mientras que los visitantes necesitan urgentemente sumar para alejarse de la zona baja de la clasificación.

Los aficionados del Austin FC en el juego ante el LA Galaxy | TWITTER: @AustinFC

El Inter Miami CF llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo conseguido dos victorias y tres empates en sus últimos cinco compromisos. Los dirigidos por el conjunto de Florida vencieron al New York City FC (2-3), empataron con Nashville SC (1-1) en la Liga de Campeones de la CONCACAF, igualaron sin goles ante Charlotte (0-0), empataron nuevamente con Nashville SC (0:0) y derrotaron al DC United (1-2) en la MLS. Por su parte, Austin FC presenta un rendimiento irregular con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Empataron sin goles contra Los Angeles FC (0-0), perdieron ante Real Salt Lake (2-1), cayeron frente a Charlotte (3-1), vencieron al DC United (1-0) el 1 de marzo y empataron con Minnesota United (2-2), todos estos encuentros correspondientes a la MLS.

En el historial de enfrentamientos entre ambos equipos, se registran dos encuentros previos con un balance equilibrado. El último duelo entre Inter Miami CF y Austin FC se disputó el 1 de julio de 2023 en la Major League Soccer, finalizando con un empate 1-1. Anteriormente, el 6 de marzo de 2022, Austin FC consiguió una contundente victoria por 5-1 sobre el conjunto de Miami, también en el marco de la MLS. Este será apenas el tercer enfrentamiento oficial entre ambas franquicias.

Inter de Miami I AP

¿Cuándo y dónde ver el Inter de Miami vs Austin FC?

FECHA: Sábado 4 de abril

HORA: 17:30 (hora centro de México)

LUGAR: NU Stadium, Miami, Estados Unidos

TRANSMISIÓN: MLS PASS