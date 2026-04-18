Tottenham se hunde: el descenso acecha y el margen de error desaparece

Tottenham Hotspur vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Tras igualar 2-2 ante Brighton, el conjunto londinense se mantiene en puestos de descenso y sin poder salir de una racha negativa que lo tiene contra las cuerdas.

El empate, que llegó con un gol en los últimos minutos, dejó escapar una oportunidad de oro para salir de la zona roja y agravó aún más la crisis deportiva del equipo.

Tottenham, en caída libre rumbo al descenso

La situación es alarmante: los Spurs se ubican en la posición 18 de la tabla, dentro de los puestos que condenan a la Championship, y acumulan una larga racha sin victorias en liga durante 2026.

Con apenas poco más de 30 puntos, el equipo está obligado a reaccionar de inmediato, ya que se encuentra por debajo de rivales directos como West Ham y Nottingham Forest en la lucha por la permanencia.

Cada jornada que pasa sin ganar complica más el panorama, en una temporada que ya es considerada una de las más decepcionantes del club en la era moderna.

Tottenham Hotspur frustrados por no conseguir la victoria ante el Brighton | AP

Las finales que le quedan a los Spurs

El calendario no da tregua. A falta de aproximadamente cinco jornadas para el cierre del campeonato, Tottenham tendrá que disputar auténticas “finales” para intentar salvar la categoría.

Entre los rivales que le restan aparecen equipos como Wolverhampton, Aston Villa, Leeds United, Chelsea y Everton, partidos donde prácticamente no hay margen de error.

El problema no solo es sumar puntos, sino también depender de otros resultados, ya que los Spurs ya no controlan completamente su destino en la tabla.

Tottenham Hotspur frustrados por no conseguir la victoria ante el Brighton | AP

Un gigante que podría caer

Lo que hace aún más impactante la situación es que se trata de uno de los clubes históricos del futbol inglés, habitual protagonista del llamado “Big Six”.

Hoy, ese mismo equipo está al borde de perder la categoría por primera vez en décadas, en medio de cambios constantes en el banquillo, lesiones y una falta de resultados que no ha logrado corregirse.

El cierre de temporada será decisivo: Tottenham necesita ganar —y rápido— si quiere evitar un descenso que ya no es amenaza… sino una posibilidad muy real.