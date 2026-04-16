Oliver Bearman estalla contra Franco Colapinto por accidente en Japón: "Se movió delante de mí"

El incidente entre Franco Colapinto y Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón sigue dando de qué hablar, luego de que el piloto británico consideró que el argentino sí tuvo responsabilidad en su accidente. A diferencia de las palabras del jefe de Haas, Ayao Komatsu, quien ese día en Suzuka exculpó al piloto de Alpine, Ollie consideró que Franco sí se equivocó.

Fue en la Vuelta 22, en la zona de la curva Spoon, que Bearman alcanzó a Colapinto tras las paradas en boxes de ambos, con una diferencia de velocidad de casi 50km/h. Para evitar el choque, el británico giró hacia la izquierda, pero se fue hacia el césped y perdió el control del auto, que terminó por estrellarse contra el muro.

¿Qué dijo Bearman sobre Colapinto?

Por fortuna, el piloto de Haas no sufrió más daño que una contusión en la rodilla derecha. Y aunque la mayoría de los comentarios se centraron en cómo la nueva normativa tuvo su impacto en este accidente, por la manera en que un auto debe recuperar energía, Bearman consideró que también hubo un error humano.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón 2026 | AP

"Franco se movió delante de mí para defender su posición. El año pasado habría estado absolutamente al límite, pero probablemente habría sido aceptable con una diferencia de velocidad de solo 5 o 10 km/h. Pero con 50 km/h no me dejó suficiente espacio y tuve que evitar, básicamente, un accidente mucho, mucho más grande", comentó en entrevista con el podcast Up to Speed.

Ollie insistió que aunque fue un movimiento aparente mínimo, pero que se hizo más grande por la diferencia de velocidad, misma que -aceptó- fue consecuencia de las nuevas regulaciones. Destacó que por fortuna no golpeó a Franco, pues el accidente "habría sido mucho, mucho peor si lo hacía".

El británico insistió en que como pilotos deberán resolver este tipo de situaciones, pues movimientos o frenadas que normalmente no afectaban la carrera, ahora afectarán más por la diferencia de velocidad. "Fue algo de lo que hablamos el viernes, lo que lo hace aún más frustrante".

"Dijimos entre todos los pilotos: necesitamos darnos un poco más de respeto, moverse para defender la posición con un poco más de anticipación (...) y luego, dos días después, ocurre eso, lo que para mí fue inaceptable", y reiteró que se siente molesto con el piloto de Alpine. "Me vio venir y se movió. El año pasado habría estado bien; este año me ve venir demasiado tarde".

Así quedó el auto de Ollie Bearman en el Gran Premio de Japón tras su choque | X: @F1

"Necesitamos resolver estas cosas entre los pilotos, tener un poco más de respeto entre nosotros, porque realmente no estuve nada contento con la maniobra que hizo. Pero también creo que hay algunos ajustes que podemos hacer con la FIA y hemos estado trabajando muy bien juntos para tratar de evitar estas grandes diferencias de velocidad en cualquier caso", finalizó.

¿Cuándo se reanuda la Temporada 2026 de la Fórmula 1?

Debido al conflicto armado en Asia Occidental, los Grandes Premios de Bahréin y de Arabia Saudita se cancelaron este año, por lo que la categoría se quedó un mes sin actividad. Será hasta el primer fin de semana de mayo que se reanude la actividad, con el Gran Premio de Miami, segunda fecha del año en formato sprint.

El viernes 1º de mayo se llevarán a cabo las Prácticas Libres a las 10:30 horas (tiempo del centro de México), mientras que a las 14:30 horas está programada la sprint shootout. Para el sábado 2, la carrera corta está agendada a las 10:00 horas y a las 14:00 horas la clasificación; mientras que la carrera principal está prevista para el domingo 3 a las 14:00 horas.