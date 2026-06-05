¡Sí, qué no se largue! Reportan el fallecimiento del ‘Licenciado Cortillo’ de ‘La Familia P. Luche’

El mundo del entretenimiento mexicano se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Abraham Pérez, actor que alcanzó gran reconocimiento entre el público gracias a su participación como el ‘Licenciado Cortillo’ en la exitosa serie de comedia La Familia P. Luche. La noticia comenzó a circular durante las últimas horas a través de redes sociales, donde amigos, seguidores y personas cercanas al actor compartieron mensajes de despedida y condolencias para su familia.

La muerte del histrión fue dada a conocer por el creador de contenido Omar Crew, quien aseguró haber mantenido una estrecha amistad con el actor durante muchos años. A través de sus plataformas digitales, publicó una fotografía junto a él y expresó el profundo cariño que existía entre ambos, generando una ola de reacciones entre quienes recordaban con afecto al intérprete.

El actor Abraham Pérez estaba alejado de los reflectores desde hace un tiempo / Especial

"Amigo de tantos años Abransito, mejor conocido como Lic Cortillo de La Familia P. Luche, se nos adelanta. Toda una vida de conocernos al igual que a su familia, que le deseamos pronta resignación", escribió en Facebook.

La publicación rápidamente se viralizó entre usuarios que identificaron a Abraham Pérez por su participación en uno de los programas de comedia más populares de la televisión mexicana. Los mensajes de apoyo no tardaron en aparecer, destacando el cariño que el público conservaba por el personaje y por el actor que lo interpretó.

El histrión ganó fama por su participación en la serie La Familia P. Luche / Especial

Una amistad de toda la vida

Además del mensaje inicial, Omar Crew compartió otro emotivo texto en el que recordó la relación de décadas que unía a ambas familias y la personalidad alegre que caracterizaba al actor.

"Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá", expresó.

Las palabras provocaron cientos de comentarios de solidaridad y muestras de afecto hacia los seres queridos de Abraham Pérez, quien era considerado una persona cercana y querida dentro de su círculo social.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte / Especial

Un personaje que quedó en la memoria del público

Aunque Abraham Pérez participó en diversos proyectos y colaboraciones relacionadas con contenido digital, gran parte del público lo recuerda por su papel como el ‘Licenciado Cortillo’ en La Familia P. Luche, una de las producciones más exitosas de Eugenio Derbez.

La serie, que marcó a varias generaciones de televidentes, convirtió a muchos de sus personajes secundarios en figuras entrañables para la audiencia. Entre ellos destacó el Licenciado Cortillo, cuya aparición logró conectar con los seguidores del programa gracias a su peculiar personalidad y las situaciones cómicas que protagonizaba.

Con el paso de los años, el personaje continuó ganando popularidad en internet, donde fragmentos de la serie y referencias a sus apariciones seguían acumulando reproducciones y comentarios nostálgicos.

Sus amigos más cercanos fueron los que dieron a conocer la lamentable noticia / Especial

Sin detalles sobre las causas de su muerte

Hasta el momento, ni familiares ni personas cercanas han informado públicamente las causas del fallecimiento de Abraham Pérez. Tampoco se han dado a conocer detalles relacionados con los servicios funerarios o algún homenaje oficial.

La ausencia de información ha generado numerosas muestras de respeto por parte de seguidores y colegas, quienes han optado por recordar el legado artístico del actor y el impacto que tuvo en uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana.