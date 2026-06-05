Diablos Rojos rompe histórica marca en la LMB

La Liga Mexicana de Beisbol continúa marcando grandes hitos en los libros de la historia del deporte nacional, teniendo a los Diablos Rojos del México como su principal pionero, los cuales en su mítico Estadio Alfredo Harp Helú volvieron a dejar en claro porque son el rival a vencer.

Victoria del México ante los Bravos | x:@DiablosRojosMX

Un inning 11 imparables

Durante el juego entre el México y los Bravos de León, la novena de Lorenzo Bundy rompió una marca que no se veía desde el 2024. Los Diablos cerraron la Segunda Entrada con un total de 11 hits, los cuales ayudaron al equipo a ganar 18-12.

La ofensiva escarlata fue total, ya que los nueve bateadores del lineup lograron conectar al menos un hit. Además, el equipo sumó cuatro cuadrangulares y varios extrabases que terminaron por desbordar a la defensiva rival.

Segunda entrada del juego de Diablos ante los Bravos | X.@DiablosRojosMX

Siete de los nueve peloteros lograron producir al menos una carrera, reflejando la profundidad y contundencia del ataque. La combinación de poder y contacto fue clave para construir una ventaja que resultó definitiva en el encuentro.

Una hazaña que se repite pocas veces en la franquicia

Lo conseguido por los Diablos Rojos no es algo común, ni siquiera para una institución con tanta historia. Conectar 11 imparables en una sola entrada es una hazaña que únicamente se ha registrado en cinco ocasiones dentro de la franquicia.

Las anteriores veces ocurrieron en los años 1941, 1983, 1998 y 2024, lo que dimensiona la magnitud de lo logrado ante los Bravos de León. Esta nueva marca se suma a una lista muy selecta de actuaciones ofensivas históricas del equipo.

Carlos Pérez de los Diablos | x:@DiablosRojosMX

En esta noche especial, nombres como Marmolejos, Barreto y Robinson Canó destacaron con el madero, mientras que Río y Moisés aportaron múltiples imparables para mantener la presión constante sobre el pitcheo rival.

El poder también se hizo presente con los cuadrangulares de Canó y Ornelas, quienes encabezaron el ataque de largo alcance. A ellos se sumaron Singleton y Pérez, completando una ofensiva que simplemente no dio respiro durante ese inning inolvidable.

Con esta actuación, los Diablos Rojos del México no solo sumaron una victoria más, sino que reafirmaron su legado como una de las franquicias más dominantes en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol, dejando claro que siguen marcando el ritmo de la competencia.