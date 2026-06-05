Aaron Judge fuera de los Yankees por lesión; su reparación será según evolucione

La temporada 2026 de la MLB en la Liga Americana tomó un giro inesperado, pues los Yankees de Nueva York anunciaron la baja de su mejor hombre para las siguientes semanas. Aaron Judge, jardinero derecho de los bombarderos, estará fuera de la novena titular gracias a una lesión.

Aaron Judge con los Yankees | AP

¿Qué le pasó a Judge?

A solo unos días de que arranque la segunda serie de la temporada entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, el equipo del bronx confirmó la baja de su ‘Juez’, esto debido a una lesión en la costilla derecha, específicamente una fractura por estrés en la primer costilla del lado derecho.

Judge fue sometido a algunas resonancias durante la primera semana del mes de junio, pero desafortunadamente los médicos, incluyendo al Dr. Gregory Pearl, especialista en cirugía vascular en Dallas, confirmó que el jugador tendrá que salir del diamante por tiempo indefinido.

Aaron Judge, jardinero derecho de los Yankees | AP

Según los análisis, su periodo de recuperación podría ser de cuatro a seis semanas, esto como el mejor escenario para el equipo de los Yankees, aunque todo está sujeto a la evolución, pues una lesión de ese estilo requiere bastante tiempo para poder estar en óptimas condiciones.

Pese a los resultados que podrían poner a Judge fuera lo que resta de la temporada, el equipo del bronx escribió en su comunicado que este podría volver más adelante en cualquier momento, aunque el escenario luce compilado.

Aaron Judge con los Yankees | AP

Yankees por el liderato de la zona

A unas horas de que arranque el juego entre la histórica rivalidad de Boston y Nueva York, el Imperio del Mal es el que lega con mayor presión al compromiso, pues actualmente se encuentran compitiendo hombro a hombro con los Tamp Bay Rays por la punta de la zona.

Pese a la baja del Juez, la novena de Nueva York sigue luciendo como la favorita, no solo ante Boston sino en la temporada en general. Por su parte, los Red Sox tiene la oportunidad de darle vuelta un mal año que sigue sin tener un proyecto claro.