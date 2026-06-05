Guillemo Almada: Así fue el paso del uruguayo por el futbol español

El nombre de Guillermo Almada ha vuelto a encender las redes y los pasillos de Coapa. Tras concluir su etapa en el viejo continente, el director técnico uruguayo se ha convertido en uno de los candidatos principales para tomar el mando de las Águilas del América. Su posible regreso a la Liga MX se da justo después de una compleja travesía por el futbol español, donde las cosas no marcharon de la mejor manera.

Almada, quien dejó una huella profunda en el futbol mexicano gracias a su exitoso ciclo con los Tuzos del Pachuca, emigró a Europa con altas expectativas en el verano de 2025. Sin embargo, el entorno del futbol español resultó ser un reto sumamente hostil para el estratega.

De Valladolid a Asturias

La experiencia europea de Almada comenzó en julio de 2025, cuando asumió las riendas del Real Valladolid para encarar la temporada 2025-26. Su gestión al frente del cuadro blanquivioleta fue breve, concluyendo en diciembre de ese mismo año tras no consolidar los resultados esperados por la directiva.

Guillermo Almada como entrenador del Real Oviedo | X: @RealOviedo

Sin embargo, las puertas de España no se cerraron de inmediato. A mediados de diciembre de 2025, Almada fue contratado por el Real Oviedo con la misión de enderezar el rumbo del club asturiano. Desafortunadamente, la historia no tuvo un final feliz.

Pese al gran cartel y el prestigio que el timonel arrastraba desde el futbol latinoamericano, no logró revertir la inercia negativa del equipo. Su ciclo con el Oviedo finalizó a mediados de mayo de 2026, dejando un saldo de apenas cuatro victorias en 22 partidos dirigidos, una racha que terminó por sepultar las aspiraciones del club y consumó su descenso a la Segunda División.

Guillermo Almada y André Jardine en partido de la Liga MX | IMAGO 7

La oportunidad de redención en Coapa

Con la pretemporada en marcha y los movimientos en los banquillos de la Liga MX a la orden del día, el América ve en Guillermo Almada a un viejo conocido con capacidad comprobada en el futbol nacional. Su estilo ofensivo y formador de jóvenes, que tantas glorias le dio en Pachuca y Santos Laguna, agrada a la cúpula azulcrema.