Se acabó la historia: Guillermo Almada deja al Real Oviedo

Terminó la historia de redención entre el entrenador uruguayo y el equipo de Asturias. Luego de varios rumores y secretos a voces, el equipo del Real Oviedo hizo oficial la salida de Guillermo Almada, entrenador que tomó el cargo el 16 de diciembre del 2025, pero que no pudo evitar el descenso del equipo de LaLiga.

Guillermo Almada como director técnico de Real Oviedo | AFP

Fin del acuerdo

Luego de que el Real Oviedo cayó en el último lugar de LaLiga e hizo oficial su regreso a LaLiga Hypermotion, el equipo de Asturias publicó en redes sociales el anuncio oficial de la salida de su entrenador, en este le agradecieron a Almada su participación durante el cierre de la temporada y el trabajo realizado en los últimos cinco meses.

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo | X: @RealOviedo

El equipo aseguró que el acuerdo se llegó luego del anuncio en conferencia de prensa donde el propio entrenador afirmó que él y su cuerpo técnico no estaban seguros de su continuidad en el equipo.

Tras el anuncio realizado hace unos días en rueda de prensa, en el que confirmó que no continuará dirigiendo al equipo, el Real Oviedo quiere agradecer a Guillermo Almada, y al cuerpo técnico que se incorporó con él al proyecto azul, la profesionalidad y la dedicación mostrados desde su llegada a la entidad. El Real Oviedo les desea el mayor de los éxitos en sus futuros retos profesionales y personales, agradeciendo siempre el camino recorrido juntos”, escribió el Oviedo.

Un nuevo comienzo

Tras la salida de Alameda y el regreso a la Segunda de España, el equipo del Oviedo tendrá que realizar una restructuración de su plantilla, la cual si bien cuenta con jugadores de alta calidad aún necesitan cambios y plantel que pueda volver a meter al equipo de nuevo en lo más alto del balompié español.

El equipo al mando de Almada logró una destroza marca de siete empates, nueve derrotas y solo cuatro victorias, dejando al equipo en el lugar 20 de la tabla general, contando con únicamente 29 puntos.

Por su parte, el entrenador no ha dado pistas sobre cuál será su futuro, sin embargo, todo parece indicar que tomará un descanso antes de tomar las riendas de un nuevo equipo, el cual podría estar en la Liga MX o aun en el balompié del viejo continente.