Mercedes planea que Doriane Pin haga una prueba en un auto de Fórmula 1

Han pasado 34 años desde la última vez que una mujer formó parte de la clasificación en un Gran Premio de la Fórmula 1 y desde 2014, cuando Susie Wolff formó parte de las Prácticas Libres de un par de carreras con Williams, ninguna otra mujer se subió a un monoplaza de la máxima categoría. Ahora, la racha podría romperse, aunque todavía no en un fin de semana oficial.

Doriane Pin, actual campeona de la F1 Academy -categoría exclusivamente femenina- y actualmente pilota de desarrollo con Mercedes, reveló recientemente que la escudería de Brackley analiza la posibilidad de realizar una prueba privada. Lo anterior luego del buen trabajo que hizo durante una sesión en el simulador.

¿Qué dijo Doriane Pin sobre subirse a un auto de F1?

Durante una breve aparición en el pódcast Beyond The Grid, Doriane reveló que el director de Mercedes, Toto Wolff, le dijo que probablemente la dejarán probar un auto de F1. "Sí lo dijo. Obviamente, teníamos que ver cómo iba el simulador y luego ese era el siguiente paso potencial, pero el simulador fue bien, muy bien de hecho, y por eso tuvieron la idea de ponerme en una prueba privada y darme la oportunidad de conducir el coche real".

Pin con Toto Wolff | @dorianepin

"Así que, sin duda, yo también estoy esforzándome mucho por ello porque realmente quiero mi oportunidad de conducir el coche y demostrar que hay potencial porque mi objetivo es llegar a la Fórmula 1. Así que me aseguraré de estar completamente lista antes de subirme al coche en la vida real", declaró la francesa de 22 años.

Pin se sumó a la F1 Academy en su segunda temporada, en 2024, cuando los equipos de la F1 tuvieron la obligación de apoyar a una de las pilotas participantes. Mercedes la respaldó en esa campaña, en la cual quedó subcampeona detrás de Abbi Pulling, y en 2025, cuando finalmente se quedó con la proclamó campeona; en ambos años condujo para Prema Racing.

Para este año, Pin dejó la categoría y se unió a Peugeot Sport para el Campeonato de Resistencia, pero se mantuvo con Mercedes como piloto de desarrollo. Ahora solo le queda esperar su oportunidad con las Flechas Plateadas, que por ahora lideran el campeonato de F1 con tres victorias, dos de Andrea Kimi Antonelli y una de George Russell.

Doriane Pin celebra su campeonato de la F1 Academy | IG @dorianepin

Mujeres en la Fórmula 1

Hasta ahora, solo cinco mujeres han formado parte de un fin de semana de Fórmula 1, en la qualy o en la carrera, y solo una hasta ahora, Lella Lombardi, ha sumado puntos. La italiana finalizó en el sexto puesto del Gran Premio de España 1975, pero como se disputó el 60 por ciento de la carrera, solo se le concedió medio punto con March-Ford.

La también italiana Giovanna Amati en 1992 con Brabham fue la última mujer que intentó clasificar en un Gran Premio. Desde entonces, varias han pasado como pilotas de desarrollo o de pruebas, de las cuales la última fue la ya mencionada Susie Wolff. Mientras que Jessica Hawkins en 2023 con Aston Martin fue la última en realizar una prueba privada.