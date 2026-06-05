¿De qué murió Carlos ‘Indio’ Solari? Una de las figuras más importantes del rock argentino

El mundo de la música en Argentina y gran parte de Latinoamérica se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Carlos “Indio” Solari, histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes en la historia del rock en español. El artista falleció a los 77 años, dejando un legado musical que marcó a varias generaciones y convirtió su figura en un símbolo cultural que trascendió los escenarios.

La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales oficiales del músico, donde compartieron un mensaje cargado de emoción que rápidamente provocó miles de reacciones entre seguidores, colegas y personalidades del ámbito artístico.

Familiares de Carlos “Indio” Solari confirmaron la muerte del legendario cantante / FB: @indiosolari

“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”.

La despedida de sus seres queridos reflejó el enorme cariño que despertó Solari a lo largo de su trayectoria, así como la dimensión que alcanzó su figura dentro del rock argentino.

Una larga batalla contra el Parkinson

Desde 2016, el propio cantante había hecho pública su lucha contra el Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que poco a poco lo obligó a reducir sus apariciones públicas y finalmente alejarse de los escenarios.

De acuerdo con reportes de medios argentinos, Solari falleció durante la madrugada en su residencia ubicada en Parque Leloir, una exclusiva zona residencial ubicada al oeste de Buenos Aires. El informe preliminar señala que el músico padecía Parkinson y que no existen indicios de alguna otra causa relacionada con su muerte.

La enfermedad marcó la última etapa de su vida, aunque nunca logró apagar la enorme influencia que mantenía entre sus seguidores, quienes continuaron acompañando cada uno de sus proyectos y apariciones públicas.

El música ya llevaba tiempo alejado de los escenarios por cuestiones de salud / FB: @indiosolari

El líder de una banda convertida en leyenda

Carlos Solari se convirtió en una figura de culto gracias a su trabajo al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, agrupación que lanzó diez discos entre finales de los años setenta y 2001, cuando la banda decidió separarse.

Las letras enigmáticas, la personalidad reservada del cantante y la conexión casi religiosa que desarrolló con sus seguidores transformaron a Los Redondos en un fenómeno único dentro de la música argentina.

Tras la disolución de la banda, Solari continuó su carrera con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que publicó cinco discos entre 2004 y 2018 y mantuvo vigente su propuesta artística.

Con su banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota marcaron a generaciones con su rock / FB: @indiosolari

La casa donde eligió alejarse de los reflectores

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante sus últimos años fue la vida reservada que construyó lejos de los medios de comunicación.

Su residencia en Parque Leloir se convirtió en un refugio personal y en el símbolo de la privacidad que defendió durante décadas. Rodeada de vegetación y alejada del bullicio de Buenos Aires, la propiedad albergaba extensos jardines, un estudio de grabación y diversos espacios donde desarrolló gran parte de su obra reciente.

En una de sus últimas entrevistas, el músico describió el lugar como: "Este es un pequeño resort que me hice para mí mismo, con el estudio y la pileta con agua termal para hacerme la cura que no sabía que iba a necesitar".

Dentro del predio funcionaba también Luzbola, el estudio donde grabó buena parte de sus proyectos musicales durante los últimos años.

El compositor argentino enfrentaba una lucha contra el parkinson que al final perdió / FB: @indiosolari

Un fanático del futbol y admirador de Riquelme

Además de la música, Solari era un apasionado del futbol. Se declaraba seguidor de Boca Juniors y siempre manifestó una profunda admiración por Juan Román Riquelme, a quien incluso llegó a definir como un artista dentro de la cancha.

En su libro Recuerdos que mienten un poco, recordó su relación con el futbol, donde se describe como un buen jugador.

"Yo jugué un poco al futbol, me gustaba. Tiraba buenos centros, pero ante todo era amigo de los que jugaban bien y por eso me metían en sus equipos. Fui un buen marcador. Ahora, ojo: no pasaba diez metros de la mitad de la cancha, porque no me gustaba entrenar. Era sucio para jugar, no pegaba fuerte pero te sacudía el tobillo todo el primer tiempo y en el segundo ya no podías correr".

Sobre Riquelme, dejó una de sus reflexiones más recordadas:

El músico también era un fiel seguidor del futbol y de Boca Juniors / FB: @indiosolari

"Ahora bien, luego de todo este parloteo con el que he jugado a describir lo que no me es propio, recién ahora veo que una definición ejemplar y clara me llega para acabar con este intento en vano. Y digo entonces: un artista es Román".

El legado de una figura irrepetible

La muerte del Indio Solari representa el final de una de las historias más influyentes dentro de la música latinoamericana. Su obra, marcada por letras profundas, una estética única y una relación especial con sus seguidores, convirtió a sus conciertos en verdaderos rituales colectivos.

Paradójicamente, uno de los artistas más populares de Argentina fue también uno de los más reservados. Mientras millones coreaban sus canciones, él eligió mantenerse lejos de los reflectores y construir una vida en la que el arte siempre estuvo por encima de la fama.

Hoy colegas y amigos despiden a Solari recordando sus grandes éxitos / FB: @indiosolari