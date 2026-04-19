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Futbol

FC Juárez vs Chivas: ¿Dónde y a qué hora ver el partido pendiente del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

FC Juárez recibe a Chivas en el partido pendiente de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | RÉCORD
FC Juárez recibe a Chivas en el partido pendiente de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:37 - 19 abril 2026
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Las Bravas y el Rebaño se enfrentan en un partido clave con miras a la Liguilla del torneo femenino

Chivas se juega mucho más que tres puntos en su visita a la frontera. El conjunto rojiblanco enfrentará a FC Juarez en el duelo pendiente de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con la posibilidad de meterse de lleno en los primeros cuatro lugares de la tabla y acercarse incluso al tercer puesto en la recta final del torneo.

Con sólo un partido más en la temporada regular (además del pendiente), las rojiblancas deben sacar más puntos si quieren terminar dentro de los primeros puestos y así poder cerrar en casa durante la Liguilla. Sin embargo, las Bravas también necesitan urgentemente llevarse los puntos ya que se juegan la clasificación.

Tres puntos vitales para Juárez y Chivas

El equipo dirigido por Antonio Contreras sabe que una victoria en territorio fronterizo puede marcar diferencia en la pelea por ser local al menos en la primera ronda de Liguilla. La regularidad y solidez táctica han sido las principales armas de Guadalajara a lo largo del campeonato, por lo que sumar fuera de casa se vuelve una obligación en sus aspiraciones.

Alicia Cervantes en celebración con Chivas ante Mazatlán | IMAGO 7
Alicia Cervantes en celebración con Chivas ante Mazatlán | IMAGO 7

Por su parte, Juárez llega con la presión de mantenerse en el Top 8. Actualmente ubicado en la octava posición con 25 puntos, el conjunto fronterizo necesita puntuar para no ceder terreno ante Xolas de Tijuana, que está al acecho. Antes de la Fecha FIFA, las Bravas empataron 1-1 frente a Rayadas de Monterrey, líder del torneo, lo que reforzó su competitividad.

Chivas, en cambio, llega con sensaciones encontradas. El Rebaño se fue a la pausa del torneo con un empate 2-2 frente a Tigres. En dicho encuentro, las tapatías dejaron ir la ventaja de dos goles, obras de Jazmín Casárez y Alicia Cervantes, y sus errores defensivos permitieron la igualada con tantos de Diana Ordóñez y María Sánchez.

Carolina Jaramillo y Jenni Hermoso en el partido de Chivas contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Carolina Jaramillo y Jenni Hermoso en el partido de Chivas contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Así es el historial entre Bravas y Chivas

En los últimos cinco encuentros, el conjunto rojiblanco ganó tres, mientras que Juárez apenas logró una victoria, con un empate. No obstante, las Bravas han sabido competir y en el pasado Apertura 2025 las rojiblancas ganaron por la mínima con un solitario gol de Joseline Montoya en el Estadio Akron.

Previo a ello, empataron sin goles también en territorio tapatío, mientras que en su último juego en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en el Apertura 2024, Diana Rodríguez hizo el único gol del encuentro y le dio el triunfo a Chivas al minuto 30. Por lo que el de este lunes promete ser un juego igual de disputado.

¿Dónde y a qué hora ver el FC Juárez vs Chivas Femenil?

  • Fecha: Lunes 20 de abril de 2026

  • Horario: 19:06 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

  • Transmisión: Fox One

Marta Alemany en el partido de Querétaro contra FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Marta Alemany en el partido de Querétaro contra FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
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