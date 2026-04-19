¿Alarma en Chivas por sequía de la Hormiga González? Esto dijo Gabriel Milito

El director técnico del Chivas, Gabriel Milito, dejó claro que no existe inquietud por el momento que atraviesa Armando González, después de sumar dos partidos sin anotar.

El técnico rojiblanco subrayó que el delantero ha tenido un torneo destacado y que su aporte al equipo va más allá de los goles recientes, destacando su capacidad para generar peligro constante.

Hormiga viene haciendo las cosas muy bien, y todos lo sabemos. La cantidad de goles que ha marcado es realmente importante. Hoy no pudo convertir, ni tampoco en el partido anterior, pero siempre está presente y genera oportunidades

Jugadores de Chivas celebrando la goleada ante Puebla | MEXSPORT

Tranquilo por su goleador

"Yo sigo confiando plenamente en su capacidad goleadora, porque el equipo necesita de sus goles. Está tranquilo, como debe ser; lo último que necesitamos es que se inquiete por dos partidos sin anotar. Es un delantero implacable y va a volver a marcar", afirmó.

Milito insistió en que el atacante mantiene cualidades diferenciales dentro del área y que su olfato goleador terminará por imponerse nuevamente, sin importar el escenario en el que compita.

Ya sea con nosotros o con la selección, donde le toque jugar va a tener oportunidades, y a partir de ellas, seguramente hará goles. En el área tiene un instinto diferente

Hormiga González vs Puebla | MEXSPORT

Evalúa cambios para la visita ante Necaxa

Por otro lado, el estratega reconoció que aún no tiene definido el equipo que enfrentará a Necaxa a media semana, dejando abierta la posibilidad de ajustes en su alineación.

"Todavía no sabemos con qué equipo vamos a iniciar el partido entre semana como visitantes ante Necaxa; tomaremos la decisión en los próximos días. Lo que sí tenía claro es que le venía bien disputar a Whalley los noventa minutos, y lo hizo bien. Lo vamos a necesitar en los playoffs, así que era importante que sumara ritmo. En ese sentido estoy muy tranquilo: es un gran arquero", comentó.

Asimismo, Milito valoró la competencia interna en la portería, destacando la exigencia que implica la posición y el nivel del actual titular.

“Quizá se le ha visto poco, pero es una posición muy particular, donde generalmente juega solo uno, y además contamos con un guardameta extraordinario como Tala. Eso hace más difícil tener minutos, a diferencia de otras posiciones. Aun así, necesitamos que siga jugando, porque lo vamos a requerir pronto", concluyó