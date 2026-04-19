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Futbol

Liga MX: Dónde y a qué hora ver la Jornada 16 del Clausura 2026

El Tricampeón con las Águilas aseguró sentirse respaldado por la directiva, pese a paso irregular
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:58 - 19 abril 2026
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Jornada doble en la Liga MX y gran parte de la Liguilla podría quedar definida a mitad de semana

El torneo Clausura 2026 entra en su etapa de máxima tensión. Con solo dos fechas por disputarse, la Jornada 16 se presenta como el filtro definitivo para las aspiraciones de los clubes mexicanos. Al ser una fecha doble, la actividad de mitad de semana será crucial para determinar tanto el orden de los invitados de honor como la supervivencia de quienes siguen en la orilla.

Jugadores de Chivas celebrando el gol de Hugo Camberos | MEXSPORT

LOS CLASIFICADOS

A estas alturas, la parte alta de la tabla tiene dueños definidos. Clubes como Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca ya cuentan con el boleto matemático a la Liguilla. Sin embargo, para estos equipos la relajación no es una opción, pues aún tienen como objetivo mejorar o mantener su posición en la tabla de cara a la Fiesta Grande.

Mientras unos ya planean la fase final, otros viven en la incertidumbre. La zona media de la tabla está más apretada que nunca, con cinco instituciones peleando palmo a palmo por los últimos puestos disponibles:

  • América

  • León

  • Tigres

  • Xolos

  • Atlas

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7
Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7

Para estos equipos, un error en esta jornada doble podría significar el fin de la temporada o, en el mejor de los casos, una reclasificación sumamente complicada como visitantes.

LIGUILLA SIN SELECCIONADOS EN LA MIRA

Un elemento adicional añade presión a los cuerpos técnicos en esta penúltima fecha. La Jornada 16 representa una de las últimas oportunidades para que los clubes dispongan de sus planteles completos antes de que los seleccionados nacionales se concentren con el Tri.

Balón de la Liga MX CL2026 l X:LigaBBVAMX

DÓNDE VER LA JORNADA DOBLE DE LA LIGA MX

MARTES 21 DE ABRIL

  • Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 horas | FOX One

  • Pumas vs Juárez FC | 19:00 horas | Canal 5, TUDN, VIX

  • Rayados vs Puebla | 21:00 horas | Canal 5, TUDN, VIX

  • León vs América | 21:06 horas | FOX One

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL

  • Atlas vs Tigres | 19:00 horas | TUDN, VIX

  • Atlético de San Luis vs Santos | 19:00 horas | ESPN, Disney+, VIX

  • Mazatlán vs Toluca | 19:00 horas | Azteca 7, Fox One

  • Necaxa vs Chivas | 21:00 horas | Claro Sports, Azteca 7, VIX

  • Xolos vs Pachuca | 21:00 horas | Fox One

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