Liga MX: Dónde y a qué hora ver la Jornada 16 del Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 entra en su etapa de máxima tensión. Con solo dos fechas por disputarse, la Jornada 16 se presenta como el filtro definitivo para las aspiraciones de los clubes mexicanos. Al ser una fecha doble, la actividad de mitad de semana será crucial para determinar tanto el orden de los invitados de honor como la supervivencia de quienes siguen en la orilla.

Jugadores de Chivas celebrando el gol de Hugo Camberos | MEXSPORT

LOS CLASIFICADOS

A estas alturas, la parte alta de la tabla tiene dueños definidos. Clubes como Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca ya cuentan con el boleto matemático a la Liguilla. Sin embargo, para estos equipos la relajación no es una opción, pues aún tienen como objetivo mejorar o mantener su posición en la tabla de cara a la Fiesta Grande.

Mientras unos ya planean la fase final, otros viven en la incertidumbre. La zona media de la tabla está más apretada que nunca, con cinco instituciones peleando palmo a palmo por los últimos puestos disponibles:

América

León

Tigres

Xolos

Atlas

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7

Para estos equipos, un error en esta jornada doble podría significar el fin de la temporada o, en el mejor de los casos, una reclasificación sumamente complicada como visitantes.

LIGUILLA SIN SELECCIONADOS EN LA MIRA

Un elemento adicional añade presión a los cuerpos técnicos en esta penúltima fecha. La Jornada 16 representa una de las últimas oportunidades para que los clubes dispongan de sus planteles completos antes de que los seleccionados nacionales se concentren con el Tri.

Balón de la Liga MX CL2026 l X:LigaBBVAMX

DÓNDE VER LA JORNADA DOBLE DE LA LIGA MX

MARTES 21 DE ABRIL Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 horas | FOX One

Pumas vs Juárez FC | 19:00 horas | Canal 5, TUDN, VIX

Rayados vs Puebla | 21:00 horas | Canal 5, TUDN, VIX

León vs América | 21:06 horas | FOX One