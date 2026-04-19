Liga MX: Dónde y a qué hora ver la Jornada 16 del Clausura 2026
El torneo Clausura 2026 entra en su etapa de máxima tensión. Con solo dos fechas por disputarse, la Jornada 16 se presenta como el filtro definitivo para las aspiraciones de los clubes mexicanos. Al ser una fecha doble, la actividad de mitad de semana será crucial para determinar tanto el orden de los invitados de honor como la supervivencia de quienes siguen en la orilla.
LOS CLASIFICADOS
A estas alturas, la parte alta de la tabla tiene dueños definidos. Clubes como Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca ya cuentan con el boleto matemático a la Liguilla. Sin embargo, para estos equipos la relajación no es una opción, pues aún tienen como objetivo mejorar o mantener su posición en la tabla de cara a la Fiesta Grande.
Mientras unos ya planean la fase final, otros viven en la incertidumbre. La zona media de la tabla está más apretada que nunca, con cinco instituciones peleando palmo a palmo por los últimos puestos disponibles:
América
León
Tigres
Xolos
Atlas
Para estos equipos, un error en esta jornada doble podría significar el fin de la temporada o, en el mejor de los casos, una reclasificación sumamente complicada como visitantes.
LIGUILLA SIN SELECCIONADOS EN LA MIRA
Un elemento adicional añade presión a los cuerpos técnicos en esta penúltima fecha. La Jornada 16 representa una de las últimas oportunidades para que los clubes dispongan de sus planteles completos antes de que los seleccionados nacionales se concentren con el Tri.
DÓNDE VER LA JORNADA DOBLE DE LA LIGA MX
MARTES 21 DE ABRIL
Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 horas | FOX One
Pumas vs Juárez FC | 19:00 horas | Canal 5, TUDN, VIX
Rayados vs Puebla | 21:00 horas | Canal 5, TUDN, VIX
León vs América | 21:06 horas | FOX One
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
Atlas vs Tigres | 19:00 horas | TUDN, VIX
Atlético de San Luis vs Santos | 19:00 horas | ESPN, Disney+, VIX
Mazatlán vs Toluca | 19:00 horas | Azteca 7, Fox One
Necaxa vs Chivas | 21:00 horas | Claro Sports, Azteca 7, VIX
Xolos vs Pachuca | 21:00 horas | Fox One
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