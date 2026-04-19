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Tragedia en grabaciones de "Sin senos sí hay paraíso" deja muertos en Bogotá

Tragedia en grabaciones de "Sin senos sí hay paraíso" deja muertos en Bogotá. / TELEMUNDO
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:44 - 19 abril 2026
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La actriz reaccionó en redes luego de un hecho que sacudió al elenco y al equipo de producción

Una tragedia sacudió al equipo de la serie Sin senos sí hay paraíso luego de que se registrara un ataque durante las grabaciones en Bogotá, Colombia. El hecho dejó personas fallecidas y provocó la intervención inmediata de las autoridades.

El hecho ocurrió mientras se realizaban escenas de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá. / TELEMUNDO

¿Qué ocurrió durante las grabaciones?

Según información de autoridades colombianas, un ataque con arma blanca se registró el 18 de abril de 2026 en la localidad de Santa Fe, específicamente en el sector del Parque Nacional Oriental, donde se realizaban las grabaciones de la serie. El hecho dejó tres personas muertas, incluido el agresor.

El caso provocó la movilización de cuerpos de seguridad y abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.

Un ataque con arma blanca se registró el 18 de abril de 2026 en la localidad de Santa Fe. / Telemundo 52

El mensaje de Carolina Gaitán tras el luto

Luego de que se confirmara la tragedia, Carolina Gaitán compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su sentir:

“Silencio en el set. En la memoria de los compañeros de Sin senos si hay paraíso que fallecieron hoy”.

En otra publicación, dedicada a una de las víctimas, escribió:

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegrabas mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”.

Las palabras de la actriz reflejan el impacto que tuvo lo ocurrido entre quienes formaban parte de la producción.

La actriz Carolina Gaitán expresó su dolor en redes sociales. / @lagaita

Hasta ahora, la producción no ha dado detalles adicionales, mientras continúan las investigaciones por parte de las autoridades.

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