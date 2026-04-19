Caramelo, hermano… el lomito más querido de la calle ya es reconocido como “raza” mexicana

El clásico perrito color miel que se ha vuelto símbolo de calles, colonias y hogares en México finalmente ha dado un paso inesperado: ahora es reconocido oficialmente como una “raza” mexicana. Se trata del llamado “Caramelo”, un lomito mestizo que ha sido incluido por la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de México (PROPAEM) dentro de su lista de razas representativas del país.

La noticia fue difundida a través de redes sociales, donde la dependencia compartió una imagen en la que aparece el “perro Caramelo” junto a razas históricas como el Xoloitzcuintli, el Chihuahua y el Calupoh, generando una ola de reacciones entre usuarios que no tardaron en viralizar el anuncio.

La Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de México ya reconoció al perrito de pelaje amarillo / Especial

El reconocimiento al lomito más común

Este suceso no solo reconoce al popular perro de color amarillo o miel, sino que también busca destacar el valor de los perros mestizos, que forman parte fundamental de la vida cotidiana de millones de familias mexicanas, aunque muchas veces sean invisibilizados frente a los ejemplares de raza.

A través de su publicación, la PROPAEM enfatizó el papel que estos animales tienen en la sociedad, no solo como mascotas, sino también como parte activa en distintas labores.

"En nuestra entidad, existen perros cuya labor social es invaluable: desde rescatistas en emergencias y binomios de seguridad, hasta compañeros adoptados que promueven la tutela responsable día a día", señala el mensaje difundido por la dependencia.

Ahora caramelo, entra en el grupo de razas mexicanas como el Xoloitzcuintli, el Chihuahua y el Calupoh / Especial

¿De dónde surge el “perro Caramelo”?

Aunque el reconocimiento ha causado sorpresa en México, el concepto del “Caramelo” no es exclusivo del país. De acuerdo con la propia PROPAEM, la idea tiene antecedentes en Brasil, donde en 2025 se impulsó una campaña para promover la adopción del llamado “vira-lata caramelo”, un perro mestizo marrón muy representativo de esa nación.

La iniciativa, encabezada por la marca Pedigree, buscaba combatir el abandono animal, ya que este tipo de lomitos tenía hasta 90% menos probabilidades de ser adoptado en comparación con perros de raza.

Además, la campaña incluyó estudios de ADN y acciones para dignificar a estos animales, posicionándolos como parte del patrimonio cultural brasileño, lo que inspiró movimientos similares en otros países.

En las redes, hubo polémica por el nombramiento del lomito que vemos en las calles / Especial

Debate en redes sociales

Tras el anuncio, las redes sociales se encendieron con opiniones divididas. Mientras algunos celebraron el reconocimiento como un homenaje a los perros mestizos, otros cuestionaron que se trate realmente de una “raza”, señalando que este tipo de lomitos es producto del mestizaje y existe en varios países.

También surgieron comentarios que reclamaban la inclusión de otros perfiles populares, como el llamado “perrito blanco mexicano”, mientras que muchos aprovecharon el momento para insistir en la necesidad de leyes más estrictas contra el maltrato animal.

El nombramiento busca destacar el valor de los perros mestizos / Redes Sociales

Más allá de una “raza”, un llamado a la adopción

Más allá del debate, el reconocimiento del “Caramelo” pone sobre la mesa una problemática importante: México es uno de los países con mayor número de animales en situación de calle en América Latina, por lo que la adopción y la tenencia responsable siguen siendo temas urgentes.