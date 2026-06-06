¡Kenia Os y Peso Pluma se separan! ¿Quedaron peleados?

Lo que durante varios días fue tema de especulación entre sus seguidores finalmente fue confirmado por los propios protagonistas. Kenia Os y Peso Pluma anunciaron oficialmente el fin de su relación sentimental mediante un comunicado conjunto difundido la mañana de este sábado 6 de junio, poniendo fin a los rumores que se intensificaron después de que la cantante fuera vista llorando durante una reciente presentación.

Las imágenes de la artista de urbano visiblemente conmovida en el escenario provocaron una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de seguidores comenzaron a preguntarse si la relación con el intérprete de corridos tumbados atravesaba una crisis o incluso había llegado a su final. Durante días, ninguna de las dos estrellas respondió a las versiones que circulaban en internet, alimentando aún más las especulaciones.

Sin embargo, este día decidieron aclarar la situación mediante un mensaje conjunto en el que confirmaron que su historia de amor llegó a su fin después de más de un año de noviazgo.

Kenia Os y Peso Pluma, por medio de un comunicado, anunciaron el fin de su relación / FB: @PesoPlumaDobleP

¿Kenia Os y Peso Pluma terminaron?

La respuesta es sí. A través de un comunicado compartido por ambos artistas, Kenia Os y Peso Pluma informaron que tomaron la decisión de concluir su relación sentimental de manera amistosa y conservando el cariño que construyeron durante el tiempo que estuvieron juntos.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, señalaron en el comunicado.

Con este mensaje, la pareja dejó claro que la ruptura no estuvo marcada por conflictos públicos o enfrentamientos, sino que se trata de una decisión tomada de común acuerdo.

La pareja presumía su amor por la redes sociales y compartían todo lo que hacían / FB: @PesoPlumaDobleP

Piden respeto para atravesar esta etapa

En el mismo comunicado, ambos artistas destacaron que durante su relación intentaron mantener ciertos aspectos de su vida privada alejados del ojo público, a pesar del enorme interés que despertaron entre sus seguidores y los medios de comunicación.

“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, expresaron.

Asimismo, solicitaron comprensión por parte de sus fanáticos y pidieron respeto para enfrentar este proceso de manera personal.

“Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal”, añadieron.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha dado detalles adicionales sobre los motivos que llevaron al final de la relación, por lo que el único posicionamiento oficial continúa siendo el comunicado difundido este 6 de junio.

El amor les duró poco más de un año, pero al final dicen separarse en buenos términos / FB: @PesoPlumaDobleP

Una de las parejas más populares de la música

Desde que comenzaron a ser vinculados sentimentalmente, Kenia Os y Peso Pluma se convirtieron rápidamente en una de las parejas más mediáticas de la industria musical en español. Su romance generó gran interés tanto en México como en otros países de habla hispana, donde ambos cuentan con millones de seguidores.

Las apariciones públicas, las fotografías compartidas en redes sociales y diversas colaboraciones musicales ayudaron a consolidar una relación que constantemente ocupó titulares en medios de entretenimiento y tendencias digitales.

La química entre ambos artistas fue celebrada por sus fanáticos, quienes siguieron de cerca cada uno de los momentos que compartieron durante su noviazgo.

Los exnovios ahora piden respeto al momento tan delicado que están pasando / FB: @PesoPlumaDobleP

Los rumores crecieron tras el llanto de Kenia Os

Las especulaciones sobre una posible ruptura aumentaron en los últimos días luego de que se difundieran imágenes de Kenia Os llorando durante un concierto. Aunque en aquel momento no existía ninguna confirmación oficial, muchos seguidores interpretaron el momento como una posible señal de que atravesaba una situación personal complicada.

La publicación del comunicado terminó por confirmar que la relación había llegado a su fin, aunque los artistas insistieron en que la separación ocurrió de manera cordial y sin conflictos públicos.