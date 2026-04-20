Scouts del Manchester City visitarán Cantera de Pumas

El torneo de Pumas pinta para ser uno de los mejores en los últimos años, pues más allá de los puntos registrados, el funcionamiento agrada a la afición. RÉCORD pudo saber que el trabajo hecho por Efraín Juárez no ha pasado desapercibido y scouts del Manchester City visitarán las instalaciones del club en busca de talento.

¿Por qué irán scouts del Manchester City a Cantera?

El entrenador mexicano ha tenido experiencia en distintos clubes del mundo, pero en su etapa como asistente logró ser parte del New York City FC, equipo de la Major League Soccer (MLS), que pertenece al City Football Group (CFG), el cual tiene en propiedad a 10 distintas instituciones en diferentes continentes.

Dicha experiencia en el club neoyorquino ayudó al mexicano a atraer a scouts del Manchester City a monitorear su trabajo en Pumas, donde hay elementos que pueden ser del perfil que busca el Manchester City, por su proyección y calidad.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

Se espera que en las próximas semanas, los visores del Manchester City acudan a Cantera para seguir de cerca a los talentos del equipo, especialmente a los más jóvenes que buscan una oportunidad en los escenarios más importantes.

Efraín Juárez conoce a sus jóvenes talentos y puso la ficha en seis de ellos durante la entrevista exclusiva con RÉCORD. El entrenador mexicano confía en ellos, pero prefiere llevarlos de a poco para que cumplan su proceso.

Efraín Juárez con Pumas | EXCLUSIVA

¿Qué jóvenes talentos destacan en Pumas?

En Pumas ya hay varios jugadores que sobresalen y llevan un proceso para llegar a Primera División. Para el duelo ante Juárez, se espera que Pablo Lara reciba la oportunidad de ser titular por la baja de Keylor Navas. El arquero de 20 años ha sido parte de las categorías inferiores de la Selección Mexicana, además de participar en siete encuentros de Liga MX con Pumas, en los que demostró su capacidad en el puesto.

Dennis Ramírez es uno de los principales talentos que hoy están en Pumas. Con 18 años recién cumplidos, el mediocampista ya ha tenido oportunidades con el primer equipo; su debut fue en la Jornada 16 del Apertura 2025 en la victoria del conjunto auriazul por 4-1 ante Xolos. En el presente torneo, disputó 14 minutos frente a Santos.

Rodrigo Parra, quien recibió duras críticas en sus apariciones como arquero titular, es un elemento en el que Pumas confía, además de que Keylor Navas ha sido fundamental en su proceso.

Rodrigo Parra, jugador de los Pumas | IMAGO7

De 18 años, Emiliano Villaseñor se presenta como otro de los talentos con más proyección en Pumas. El defensa debutó en el Apertura 2025 contra Santos, además de que tuvo participación en el Play-In frente a Pachuca.

Alejandro Juárez todavía no recibe la oportunidad de debutar en el primer equipo, pero dentro del club es un elemento a seguir, ya que con 17 años ha participado con la Sub-21 del equipo para forjarse en su posición como mediocampista.

Stanley García fue Campeón con la Sub-18 de Pumas y destacó con la Sub-21, lo cual le abrió el paso para debutar en Primera División en el Apertura 2025 contra Juárez. De 19 años de edad, el mediocampista ha sido convocado en el Clausura 2026 en dos encuentros, y es otro de los futbolistas a seguir.