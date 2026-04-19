¡Avisan a la Liga MX! Pumas lanza mensaje previo al duelo ante FC Juárez

Los Pumas van que vuelan para quedarse en el top tres de la clasificación del Clausura 2026 rumbo a la Liguilla; los dirigidos por Efraín Juárez vencieron al Atlético San Luis para alcanzar las 30 unidades y ahora tendrán al FC Juárez en la penúltima jornada.

Tras la victoria ante los potosinos el conjunto auriazul lanzó su mensaje en redes sociales en la que aparecen trabajando rumbo a la Jornada 16 y listo para continuar con una serie de imagenes en los entrenamientos.

Domingo de recuperación y trabajo enfocado en la Jornada 16, que el próximo martes nos vemos en C.U. 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Dppo46opk6 — PUMAS (@PumasMX) April 19, 2026

¿Cómo fue la victoria ante San Luis?

Universidad Nacional venció 0-2 al Atlético de San Luis, para alargar su racha invicta como visitante en un juego que fue catapultado por Juninho desde los once pasos y uno más por conducto de Jordan Carrillo de tiro libre.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

Juninho cobró exquisitamente, su penal, pegado al palo derecho de Andrés Sánchez quien se estiró; sin embargo, ante la largada estirada no pudo detener el esférico ante un buen tiro del brasileño quien colocó el esférico de excelsa manera para abrir el marcador.

Fue hasta al minuto 87’ que después de una revisión en el VAR por posible penalti, Jordan Carrillo sentenció el marcador con un gol de tiro libre, para hacer olvidar la polémica por no señalarse la supuesta falta en el área.

El Pumas más goleador

Pumas lleva una racha de 21 partidos consecutivos con por lo menos un gol, lo cual ha llevado al equipo a ser la mejor ofensiva junto a Chivas en el torneo. Esta marca ya llevaba algunos años sin alcanzarse en Universidad Nacional, muestra clara del gran momento que vive.

Juninho anota ante el Atleti de San Luis | MEXSPORT

La última vez que Pumas alcanzó 28 goles en torneo regular fue en el Guard1anes 2020, un torneo especial para el conjunto universitario, pues llegó a la Final bajo el mando de Andrés Lillini. En aquel torneo fueron 29 los goles de Pumas, por lo que el actual equipo puede superar esa barrera, al todavía tener dos encuentros restantes en fase regular, ante Juárez y Pachuca.

Efraín Juárez y Adalberto Carrasquilla de Pumas I IMAGO7