Comisión de Árbitros aclara polémica en el Atlético de San Luis vs Pumas: "no se rompió el protocolo"

Tras el partido entre Atlético de San Luis y Pumas, la polémica se desató en redes sociales por un video del VAR en el que presuntamente el director arbitral, Horacio Elizondo, dio órdenes a sus compañeros en la jugada en la que se revisaba un posible penalti sobre Robert Morales.

Yo no miento señores. Se los dije: Postura en la Comisión de Arbitraje. Ahora, habrá que ver qué dicen exárbitros para saber quién está en lo correcto. ÉTICA PERIODÍSTICA le dicen. Oigo 👂🏻y leo 👀 las posturas que había antes de esta tarjeta informativa. @record_mexico pic.twitter.com/X57xFkYiwC — René Tovar (@Rene_Tovar) April 19, 2026

¿Qué dice el comunicado de la Comisión de Arbitraje?

Después de las críticas y posibles consecuencias, como la anulación del encuentro, la Federación Mexicana de Futbol y la Comisión de Arbitraje lanzaron un comunicado para asegurar que no existió ninguna falta al reglamento.

Ante versiones difundidas sobre una supuesta violación al protocolo FIFA en el partido San Luis vs Pumas, la Comisión de Árbitros aclara que no existió ninguna falta reglamentaria

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

Comisión de Arbitraje explica la situación

En el comunicado se detalló que el procedimiento llevado por el cuerpo arbitral fue correcto, por lo que no existirá ninguna consecuencia después de la polémica, pues todo fue de acuerdo al protocolo.

Juninho anota de penal ante Atlético San Luis l IMAGO7

El protocolo VAR contempla la presencia de personal autorizado para supervisar y garantizar el cumplimiento de las Reglas de Juego

Dicho procedimiento se aplicó correctamente en este encuentro, sin que se registrara intervención indebida ni incumplimiento de los lineamientos establecidos por FIFA

Con esto, quedó aclarada la situación que generó controversia entre usuarios de redes sociales, ya que algunos citaron reglas impuestas por la FIFA y la posibilidad de que se anulara el partido; sin embargo, dentro de la FMF desestiman cualquier mal uso del reglamento.