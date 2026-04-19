Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Comisión de Árbitros aclara polémica en el Atlético de San Luis vs Pumas: "no se rompió el protocolo"

Pumas recuperó el amor de su afición gracias al ánimo de Efraín Juárez.
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 18:35 - 18 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El organismo de la Federación Mexicana de Fútbol negó irregularidades en el uso del VAR tras las críticas por el partido entre Atlético de San Luis y Pumas

Tras el partido entre Atlético de San Luis y Pumas, la polémica se desató en redes sociales por un video del VAR en el que presuntamente el director arbitral, Horacio Elizondo, dio órdenes a sus compañeros en la jugada en la que se revisaba un posible penalti sobre Robert Morales.

¿Qué dice el comunicado de la Comisión de Arbitraje?

Después de las críticas y posibles consecuencias, como la anulación del encuentro, la Federación Mexicana de Futbol y la Comisión de Arbitraje lanzaron un comunicado para asegurar que no existió ninguna falta al reglamento.

Ante versiones difundidas sobre una supuesta violación al protocolo FIFA en el partido San Luis vs Pumas, la Comisión de Árbitros aclara que no existió ninguna falta reglamentaria
Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

Comisión de Arbitraje explica la situación 

En el comunicado se detalló que el procedimiento llevado por el cuerpo arbitral fue correcto, por lo que no existirá ninguna consecuencia después de la polémica, pues todo fue de acuerdo al protocolo.

Juninho anota de penal ante Atlético San Luis l IMAGO7

El protocolo VAR contempla la presencia de personal autorizado para supervisar y garantizar el cumplimiento de las Reglas de Juego

Dicho procedimiento se aplicó correctamente en este encuentro, sin que se registrara intervención indebida ni incumplimiento de los lineamientos establecidos por FIFA

Con esto, quedó aclarada la situación que generó controversia entre usuarios de redes sociales, ya que algunos citaron reglas impuestas por la FIFA y la posibilidad de que se anulara el partido; sin embargo, dentro de la FMF desestiman cualquier mal uso del reglamento.

Atlético San Luis vs Pumas | MEXSPORT
Atlético San Luis vs Pumas | MEXSPORT
Lo Último
21:08 Liga MX: Liguilla del Clausura 2026, al momento
20:59 Chivas aplasta a Puebla y firma una noche histórica en el Clausura 2026
20:39 Abreu 'confirma' a Gilberto Mora para el Mundial y destaca el carácter de Xolos
20:19 Shocker reaparece en Tampico entre preocupación y ovación
20:13 Ariel Castro hace su debut con Cruz Azul y levanta la mano como nueva promesa celeste
19:59 El Pumas más goleador en seis años: Universidad Nacional llegó a 28 anotaciones; no ocurría desde el Guard1anes 2020
19:59 Ricardo Marín aplica la ley del ex y adelanta a Chivas ante Puebla
19:53 ¿Reglamento de FIFA contradice a la Comisión de Árbitros tras polémica en el VAR de San Luis vs Pumas? Esto es lo que se sabe
19:33 Se rompe la paciencia: el grito de “¡Fuera Larcamón!” sacude al Cuauhtémoc
19:32 ¿Quién es Paige y por qué ya es histórica en WWE?