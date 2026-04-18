Juninho, inversión segura en Pumas: el brasileño registra siete goles en el torneo

La ofensiva de Pumas es, hasta ahora, la mejor del torneo, gracias a los 28 goles que acumula. Para lograr esa estadística, el que más ha aportado es el delantero brasileño Juninho Vieira, quien llegó al club para este semestre.

¿Cuántos goles lleva Juninho?

Juninho suma siete goles en el torneo, el máximo anotador de Pumas al momento. El delantero sudamericano llegó con dudas por parte de la afición, al no tener protagonismo en su antiguo club, Flamengo. Su rendimiento cambió la percepción, especialmente después del tanto más reciente ante Atlético de San Luis.

Juninho celebra su gol con Pumas ante Mazatlán | Gina Sánchez

El brasileño demostró su capacidad casi de inmediato, pues en la Jornada 3 ante León llegó su primera anotación. Sus víctimas hasta el momento además de La Fiera son: Atlas, Puebla, Tijuana, Cruz Azul, Mazatlán y San Luis.

Por otro lado, Juninho llegó a romper la malaria de delanteros, ya que desde la salida de Juan Ignacio Dinenno, Pumas no tenía a un artillero que rebasara los seis tantos en torneo regular.

Juninho festeja gol de la victoria de Pumas ante Puebla | IMAGO7

¿Cuánto le costó Juninho a Pumas?

El costo del fichaje fue de 5 millones de euros, una cifra que fue considerada alta en su momento para un delantero que no tenía tanta actividad en Brasil. Bajo las órdenes de Efraín Juárez ha encontrado su mejor nivel y una constancia importante de goles.

El promedio de Juninho es de un gol cada 131 minutos, apoyado por un sistema de juego que beneficia a los atacantes. Además del brasileño, Robert Morales también está en el top de anotadores con cinco.

Juninho | IMAGO7

La inversión por el delantero con paso en Europa ha sido positiva para Pumas. Efraín Juárez ha sabido explotar el talento de cada uno de sus pupilos, y sus delanteros no son la excepción.