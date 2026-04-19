El Pumas más goleador en seis años: Universidad Nacional llegó a 28 anotaciones; no ocurría desde el Guard1anes 2020

Pumas lleva una racha de 21 partidos consecutivos con por lo menos un gol, lo cual ha llevado al equipo a ser la mejor ofensiva junto a Chivas en el torneo. Esta marca ya llevaba algunos años sin alcanzarse en Universidad Nacional, muestra clara del gran momento que vive.

¿Cuándo fue la última vez que Pumas marcó 28 goles?

La última vez que Pumas alcanzó 28 goles en torneo regular fue en el Guard1anes 2020, un torneo especial para el conjunto universitario, pues llegó a la Final bajo el mando de Andrés Lillini.

Juninho anota ante el Atleti de San Luis | MEXSPORT

En aquel torneo fueron 29 los goles de Pumas, por lo que el actual equipo puede superar esa barrera, al todavía tener dos encuentros restantes en fase regular, ante Juárez y Pachuca.

El ritmo es positivo para Pumas, pues tiene marcas similares o mejores que en torneos en los que llegó a la Final. El trabajo de Efraín Juárez da frutos y la ilusión está a tope para conseguir el título.

En el Pedregal no se apresuran y llevan paso a paso el proceso. Este es el Pumas más goleador en seis años, gracias al gran trabajo de los delanteros: Juninho (siete goles), Robert Morales (cinco goles) y Guillermo Martínez (tres goles).

Guillermo Martínez anotó el gol del triunfo de Pumas sobre Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7

Nueve jugadores distintos han marcado en Pumas

Además, son nueve jugadores distintos que han marcado gol. Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo, Jordan Carrillo, Alan Medina, Pedro Vite y Uriel Antuna se unen a los tres delanteros como anotadores en el torneo.

La ofensiva de Pumas será clave para la búsqueda del título, pero tendrá que ser balanceado con el trabajo defensivo, mismo que ha mejorado conforme el certamen. Al momento, solo 15 goles ha concedido Universidad Nacional, para colocarse como el tercer mejor bloque bajo del Clausura 2026.