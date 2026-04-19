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Futbol

¿Reglamento de FIFA contradice a la Comisión de Árbitros tras polémica en el VAR de San Luis vs Pumas? Esto es lo que se sabe

Pumas recuperó el amor de su afición gracias al ánimo de Efraín Juárez.
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:53 - 18 abril 2026
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Protocolos internacionales prohíben presencia e intervención de terceros en cabina, contrario a lo señalado en el comunicado oficial

El escándalo en el partido entre Atlético San Luis y Pumas no solo encendió la polémica en redes sociales, también abrió un debate directo sobre el cumplimiento del reglamento del VAR en la Liga MX y los protocolos internacionales de FIFA. Un video viral muestra a un individuo —aún sin identificar oficialmente— dentro de la cabina del VAR dando indicaciones para modificar una decisión arbitral.

Este hecho contrasta directamente con lo que establece tanto el reglamento como los lineamientos internacionales. Mientras la Comisión de Árbitros aseguró en un comunicado que no hubo ninguna violación al protocolo, los documentos oficiales de IFAB (International Football Association Board) detallan restricciones claras sobre quién puede estar presente en la cabina del VAR.

Juninho anota de penal ante Atlético San Luis l IMAGO7

Reglamento del VAR contradice versión oficial

De acuerdo con el protocolo internacional, únicamente personal autorizado puede permanecer dentro del Video Operation Room (VOR). Específicamente, el reglamento señala que solo el VAR, los asistentes (AVAR), y en caso de ser designados, el observador y el gerente de operaciones del VAR, pueden estar presentes desde antes del inicio del partido hasta después del silbatazo final.

Además, estos mismos lineamientos subrayan que figuras como el VAR observer o el VAR operations manager tienen funciones limitadas y estrictas: no pueden intervenir en la toma de decisiones arbitrales bajo ninguna circunstancia, salvo escenarios excepcionales relacionados con errores técnicos o de aplicación del protocolo.

Intervención del VAR en el Atlético San Luis vs Pumas | IMAGO7

Liga MX también prohíbe cualquier intervención externa

A nivel local, el reglamento de competencia de la Liga MX es aún más contundente. En el Apéndice IV, Inciso C, Artículo 4, se establece que únicamente el árbitro y los asistentes de video están autorizados para tener contacto con el VAR.

El documento también especifica que ningún otro oficial puede interactuar con el equipo arbitral dentro del sistema de videoasistencia. Esta disposición refuerza la idea de que cualquier presencia externa en la cabina —y más aún con intervención directa— representaría una falta grave.

La polémica jugada ocurrió al minuto 85, cuando el árbitro Luis Alfredo García Rodríguez había señalado inicialmente un penalti a favor de Pumas. Tras la revisión en el VAR, la decisión cambió a una falta fuera del área, lo que desató cuestionamientos tras la difusión del video.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7
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