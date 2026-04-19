Aún no hay campeón: Manchester City derrotó al Arsenal y se cierra la Premier League

La Premier League está más viva que nunca. Manchester City impuso condiciones en la Jornada 34 y desde el Etihad Stadium logró derrotar a Arsenal 2-1, confirmando que los Gunner lejos de estar en su mejor versión, parecen seguir a la baja en el cierre del campeonato.

Gol de Kai Havertz ante el Manchester City en Premier League I AP

Ida y vuelta en el primer tiempo

El duelo que destacaba como una ‘final’ de la Premier cumplió y con creces desde el primer minuto. Haaland que como todos los juegos se vio agresivo al ataque, desde los primeros segundos estuvo cerca de robar el balón a David Raya, pero éste resolvió bien y evitó el madruguete.

El duelo desde el banquillo entre maestro y alumno dejó un juego de ida y vuelta a partir de los 10 minutos, donde Rayan Cherki impulsó el ataque del City con jugadas individuales y controles precisos que buscaron llegar a su delantero noruego. Por su parte, los desplazamientos en las bandas del Arsenal con Noni Medueke y Con Eberechi Eze eran las armas principales de la visita.

Victoria de Manchester City sobre Arsenal I AP

Finalmente el juego se rompió a los 16 del primer tiempo, cuando una jugada individual de Cherki lo dejó frente al marco de Raya quien de pierna derecha y tras dejar atrás a los defensores del Arsenal venció al portero español con un colocado disparo al palo derecho.

Las sorpresas no se hicieron esperar y solo dos minutos después un error de Donnarumma al puro estilo de la Champions League, terminó en un regalo para Kai Havertz, quien solo punto el balón para empatar el juego.

Rayan Cherki tras anotar ante el Arsenal en la Premier League I AP

Cierre de drama

La segunda mitad empezó con los pupilos de Guardiola cerrando los espacios del Arsenal y con presión alta, en menos de 10 minutos ya habían llegado dos veces a la puerta de la visita con Jeremy Doku y Semenyo como los orquestadores del ataque.

Finalmente, el androide que siempre aparece, Erling Haaland hizo de las suyas y apareció en el marcador con un disparo de pierna zurda que cruzó a Raya, poniendo el que sería el 2-1 definitivo.

Con la victoria de los Ciudadanos, Guardiola y su equipo se ponen a tres puntos del Arsenal. Por su parte, la falta de calidad individual de los Gunners que fallaron dos claras al final del partido, los deja sin la ilusión de afianzarse en la parte alta y a Mikel Arteta con la difícil decisión de ver a qué torneo le pone prioridad, si a la Premier o a la Champions.