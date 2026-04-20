¿El regreso del hijo pródigo? Odell Beckham Jr. entrena con los New York Giants

La nostalgia y la expectativa se han apoderado de las oficinas de East Rutherford. Tras un periodo de incertidumbre sobre su futuro profesional, Odell Beckham Jr. podría estar a un paso de cerrar el círculo y volver a vestir el uniforme de los New York Giants, el equipo que lo catapultó al estrellato mundial.

Odell Beckham Jr. apunta a retirarse de la NFL | AP

Lo que comenzó como un rumor tomó fuerza la mañana de este lunes.

Según diversos reportes, el veterano receptor no solo estuvo presente en las instalaciones de la franquicia, sino que participó en una sesión de entrenamiento con el equipo. Esta actividad sugiere que el interés de la directiva neoyorquina va más allá de una simple reunión de cortesía; buscan evaluar el estado físico de un jugador que ha estado alejado de los emparrillados competitivos recientemente.

SU PRIMERA ETAPA EN GIANTS

Beckham Jr., seleccionado originalmente por los Giants con el Pick 12 del Draft 2014, dejó una huella imborrable en la Gran Manzana durante sus primeras cinco temporadas. Sus números con la franquicia hablan por sí solos:

Partidos jugados: 59

Recepciones: 390

Yardas totales: 5,476

Touchdowns: 44

A pesar de su éxito individual en Nueva York, su carrera tomó rumbos distintos en Cleveland, Baltimore, Miami y Los Ángeles. Fue con los Rams donde alcanzó la cima colectiva al ganar el Super Bowl LVI, un momento agridulce donde logró el anillo de campeón pero sufrió una devastadora rotura de ligamento cruzado durante el encuentro.

Odell Beckham realiza su gran atrapada contra Dallas | AP

¿RETIRO O REDENCIÓN?

A sus 33 años, el futuro de Beckham parecía sentenciado. Tras disputar solo nueve juegos en 2024 y no encontrar equipo durante la temporada 2025, las especulaciones sobre su retiro eran constantes. Sin embargo, este acercamiento con los Giants abre una ventana de oportunidad para que el receptor demuestre que aún tiene combustible en el tanque.

De concretarse la firma, los Giants no solo recuperarían a un veterano con experiencia de campeonato, sino que cerrarían uno de los capítulos más mediáticos de su historia reciente, permitiendo que Beckham Jr. busque el ocaso de su carrera en el lugar donde todo comenzó. Se espera que en las próximas horas la organización emita una postura oficial sobre el resultado de las pruebas físicas y las negociaciones contractuales.