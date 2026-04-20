Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Tiroteo en Teotihuacán deja dos muertos y cuatro heridos en zona arqueológica

El saldo de este atentado en la zona arqueológica es de dos muertos y cuatro lesionados
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 14:00 - 20 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los primeros reportes señalan que la mujer que perdió la vida es de nacionalidad canadiense

Una fuerte movilización policiaca se registró al mediodía de hoy en la zona arqueológica de Teotihuacán, luego de que un hombre ingresó con un arma de fuego y subió a la Pirámide de la Luna, desde donde abrió fuego contra turistas.


El saldo preliminar es de cuatro lesionados y dos muertos, incluido el agresor.

Así ocurrió el ataque

Testigos señalan que fue alrededor de las 12:30 PM cuando el sujeto subió hasta lo alto de la pirámide, sacó una pistola y comenzó a amenazar a turistas nacionales y extranjeros.


Algunos visitantes intentaron resguardarse pecho tierra, mientras que otros, en su desesperación, descendieron de manera peligrosa por los escalones.

Todavía no se sabe el móvil, pero información extraoficial señala que se trató de un ataque directo

Agresor habría matado a una turista extranjera

Versiones oficiales indican que el tirador disparó y le quitó la vida a una mujer de nacionalidad canadiense, para después suicidarse con la misma arma.


Aunque no de forma oficial, trasciende que el atacante también sería extranjero, pero hasta el momento no hay información confirmada al respecto.

Respecto a los lesionados, también se trata de turistas extranjeros, dos colombianos, una persona rusa y otra más canadiense.

Gobierno confirma los hechos

“El Gabinete de Seguridad informa que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con @SS_Edomex y @GN_MEXICO para atender la situación.


“De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de redes sociales.

Investigan el móvil del ataque

Sobre el motivo de este atentado aún no se tiene información oficial, sin embargo, en el lugar se aseguraron un arma de fuego, una arma blanca y cartuchos.


La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.


“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.


“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”, escribió la presidenta en su cuenta de X.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Seguridad
Lo Último
15:37 Captan al supuesto agresor de la balacera en Teotihuacán
15:27 ¿Quiénes han sido los últimos cinco pick número 1 y cómo les ha ido?
15:22 ¡Cuidado! Intervención en VAR no es nada nuevo; ya se venía haciendo
15:19 ¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs FC Juárez de la J16?
15:08 Manchester City y Arsenal pueden definir el título de Premier League por diferencia de goles
14:58 ¿Registraron tu CURP con otro número telefónico? Así puedes saberlo y qué hacer
14:40 Ayrton Senna quiso llegar a Ferrari antes de irse a Williams, pero 'le cerraron las puertas'
14:33 Lamine Yamal, coronado como el Mejor Deportista Joven del Año en los Laureus
14:32 ¿Castigada? Karen Díaz no estará en la Jornada 16 del Clausura 2026 tras pelea de América contra Toluca
14:27 Scouts del Manchester City visitarán Cantera de Pumas