Video revela presunto acoso en edificio donde asesinaron a Edith Guadalupe

Un video difundido recientemente muestra un presunto caso de acoso dentro del edificio de la alcaldía Benito Juárez donde fue asesinada Edith Guadalupe, joven de 21 años que acudió al lugar por una supuesta oferta de trabajo.

Edith Guadalupe fue encontrada sin vida en la madrugada del 17 de abril de 2026. / RS

¿Qué muestra el video del presunto acoso?

El material evidencia un comportamiento que podría constituir agresión sexual dentro del mismo edificio donde ocurrió el feminicidio de Edith Guadalupe.

Según lo difundido, en el video se observa a un hombre, de alrededor de 50 años, que realiza tocamientos de índole sexual a una joven dentro del elevador del edificio.

Este hecho ha encendido alertas sobre lo que podría estar ocurriendo en ese inmueble, más allá del caso principal.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre realiza presuntos tocamientos indebidos a una joven dentro del edificio. / RS

Fiscalía investiga posible relación con otros delitos

La Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio por el caso de Edith Guadalupe, quien desapareció tras acudir a una entrevista de trabajo y fue hallada sin vida en el mismo edificio.

Además, autoridades han señalado que se exploran distintas líneas, incluida la posibilidad de que el lugar haya sido utilizado para enganchar a mujeres mediante ofertas laborales falsas.

En ese contexto, el video de presunto acoso podría aportar elementos para identificar patrones de conducta o posibles riesgos dentro del inmueble.

El caso de Edith Guadalupe causó indignación por cómo sucedieron los hechos / RS

Un caso que sigue bajo investigación

Por este caso, ya fue detenido un hombre que se desempeñaba como vigilante del edificio y es investigado por su probable participación en el feminicidio.

La Fiscalía también continúa recabando testimonios y evidencia para esclarecer completamente lo ocurrido, así como para determinar si existen más víctimas relacionadas con este sitio.

La familia de Edith Guadalupe bloqueó una avenida para que las autoridades les hicieran caso por la desaparición. / RS