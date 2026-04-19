Video revela presunto acoso en edificio donde asesinaron a Edith Guadalupe
Un video difundido recientemente muestra un presunto caso de acoso dentro del edificio de la alcaldía Benito Juárez donde fue asesinada Edith Guadalupe, joven de 21 años que acudió al lugar por una supuesta oferta de trabajo.
¿Qué muestra el video del presunto acoso?
El material evidencia un comportamiento que podría constituir agresión sexual dentro del mismo edificio donde ocurrió el feminicidio de Edith Guadalupe.
Según lo difundido, en el video se observa a un hombre, de alrededor de 50 años, que realiza tocamientos de índole sexual a una joven dentro del elevador del edificio.
Este hecho ha encendido alertas sobre lo que podría estar ocurriendo en ese inmueble, más allá del caso principal.
Fiscalía investiga posible relación con otros delitos
La Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio por el caso de Edith Guadalupe, quien desapareció tras acudir a una entrevista de trabajo y fue hallada sin vida en el mismo edificio.
Además, autoridades han señalado que se exploran distintas líneas, incluida la posibilidad de que el lugar haya sido utilizado para enganchar a mujeres mediante ofertas laborales falsas.
En ese contexto, el video de presunto acoso podría aportar elementos para identificar patrones de conducta o posibles riesgos dentro del inmueble.
Un caso que sigue bajo investigación
Por este caso, ya fue detenido un hombre que se desempeñaba como vigilante del edificio y es investigado por su probable participación en el feminicidio.
La Fiscalía también continúa recabando testimonios y evidencia para esclarecer completamente lo ocurrido, así como para determinar si existen más víctimas relacionadas con este sitio.
Mujeres jóvenes accedían con regularidad al edificio número 829 de Avenida Revolución, dondeEdith Guadalupe fue asesinada.— REFORMA (@Reforma) April 19, 2026
Esto, con el fin de encontrarse con un hombre de al menos 50 años.
En un video obtenido por REFORMA se aprecia a dicho habitante de al menos 50 años… pic.twitter.com/WKv5DHMjlO