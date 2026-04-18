Abogado de presunto feminicida de Edith Guadalupe dice tener pruebas de su inocencia

El caso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar continúa generando controversia y ahora suma un nuevo elemento, luego de que la defensa de Juan Jesús “N”, el joven detenido como presunto responsable, solicitara la duplicidad del término constitucional para poder presentar nuevas pruebas en la audiencia inicial.

Previo a la diligencia en los juzgados de la colonia Doctores, el abogado del imputado, Julián Ortega, adelantó que buscará más tiempo legal con el objetivo de integrar videos que, según su versión, podrían aportar información relevante sobre lo ocurrido dentro del inmueble donde fue localizado el cuerpo de la joven.

El caso de Edith Guadalupe causó indignación por cómo sucedieron los hechos / Redes Social

Videos como nueva línea de defensa

De acuerdo con el litigante, las grabaciones mostrarían a un sujeto distinto ingresando al edificio en compañía de diversas mujeres en diferentes ocasiones, lo que podría abrir otra línea de investigación.

Según explicó, en uno de los videos se observa a una persona que entra al inmueble con una mujer, a quien posteriormente realiza tocamientos dentro del elevador, material que habría sido proporcionado por el propio detenido.

La defensa sostiene que estos elementos podrían ser clave para demostrar que existen otras personas involucradas o que el crimen podría no haber sido cometido por Juan Jesús “N”.

Se habla de una segunda persona que presuntamente podría ser el responsable y que vive en el edificio / Redes Sociales

Acusan posibles irregularidades

Además de la solicitud para ampliar el plazo legal, el abogado también adelantó que pedirá un receso durante la audiencia para poder comunicarse con su cliente, debido a que presenta signos de haber sido golpeado.

"Voy a pedir un receso de 15 minutos a efecto de que pueda comunicar, ya que también encontramos que tiene signos de que fue golpeado. Entonces voy a hablar con él a efectos de si no poder meter un protocolo por tortura".

Esta declaración abre la posibilidad de que la defensa impulse un recurso legal por presuntas violaciones a los derechos del detenido durante su estancia en la Fiscalía capitalina.

Los familiares del presunto implicado aseguran que Juan Jesús 'N' es inocente y tienen pruebas / Redes Sociales

¿Quién es el detenido?

Juan Jesús “N” es un joven de 21 años, originario de Los Reyes La Paz, Estado de México, quien trabajaba como vigilante del edificio donde ocurrió el crimen desde hacía aproximadamente tres meses, según lo señalado por sus familiares.

Fue detenido la noche del viernes 17 de abril por elementos de la Policía de Investigación, acusado de su presunta participación en el feminicidio de Edith Guadalupe, un caso que ha generado indignación social por la violencia del hecho.

Juan Jesús “N” , originario de Los Reyes La Paz, Estado de México, trabajaba como vigilante en el edificio / Redes Sociales

Familia pide justicia

Por su parte, familiares del detenido aseguran que es inocente y piden que se investigue a fondo el caso para dar con el verdadero responsable.

"Queremos justicia para Edith Guadalupe y para mi hijo", señaló la madre.

Incluso, señalaron que existe la posibilidad de que otra persona esté involucrada, ya que, según su versión, en el edificio ingresaba un individuo con distintas mujeres días antes del crimen.

"Yo conozco a mi hijo, es muy conocido, es muy noble, muy amiguero, es incapaz de hacer algo así", dijo la madre de Jesús.

Un caso que sigue bajo investigación

Mientras la Fiscalía continúa con las indagatorias bajo el protocolo de feminicidio, la defensa buscará utilizar todos los recursos legales disponibles para reforzar su estrategia y cuestionar la acusación.