Los Wolves descienden tras el empate entre Crystal Palace y West Ham

West Ham empató 0-0 con Crystal Palace el lunes, consiguiendo un punto importante en su lucha por evitar el descenso y asegurando la desaparición del Wolverhampton Wanderers, último clasificado de la Premier League.

Los Wolves no logran sumar suficientes puntos en sus últimos cinco partidos para evitar el descenso y volverán a la Championship por primera vez desde 2018. El descenso parecía inevitable para el club de Midlands durante la mayor parte de una temporada desastrosa, pero ni siquiera una serie de actuaciones más alentadoras en los últimos dos meses pudieron salvarlo.

Partido de West Ham contra Crystal Palace en la Premier League | AP

Descenso de Wolverhampton después de ocho años

Tras su ascenso en 2018, los Wolves tuvieron dos destacadas temporadas en la Premier League, en la cual finalizaron en el séptimo lugar e incluso en la Temporada 2019-20 llegaron hasta Cuartos de Final de la Europa League con Nuno Espírito Santo como técnico. Sin embargo, después de esa campaña volvieron a estar en el Top 10 solo en la 2021-22 y de ahí vino el declive.

El año pasado, con Gary O'Neil como técnico la primera mitad de la temporada y Vítor Pereira en la segunda parte, finalizaron en el sitio 16 con 42 puntos, con una ventaja de 17 sobre la zona de descenso. El estratega portugués se mantuvo en el banquillo para la actual temporada, pero ante la falta de resultados la directiva lo reemplazó con Rob Edwards.

Jugadores de Wolverhampton durante el partido contra Leeds United | AP

Los resultados no mejoraron para Wolverhampton, que desde la llegada del estratega perdió 13 partidos en liga, con seis empates y solo tres victorias. Con ello, se concretó su descenso, a falta de cinco jornadas para que finalice la Temporada Regular. Tottenham, Sunderland, Brighton, Fulham y Burnley son los últimos partidos de los Wolves.

Jugadores históricos de Wolverhampton

Durante sus ocho temporadas en Primera División, pasaron varios jugadores por la plantilla de los Wolves y que eventualmente se consolidaron como figuras. Raúl Jiménezz fue uno de los más destacados como goleador, pero también estuvieron casos como Matt Doherty quien, en activo, es el jugador con más partidos disputados con el club hasta ahora.

Adama Traoré, Matheus Cunha, Pedro Neto, Diogo Jota y Rúben Neves fueron otros futbolistas que destacaron durante su etapa con los Wolves, gracias a lo cual brincaron a otros clubes como Chelsea o Liverpool en la Premier League.