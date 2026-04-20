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Lucha

Brock Lesnar: ¿Cuál es el legado de la 'Bestia Encarnada' en WWE?

Luego de su primer campeonato en WWE, es momento de conocer más sobre Penta, el mejor luchador mexicano del momento.
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:07 - 20 abril 2026
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Todo parece indicar que Lesnar se ha retirado de los cuadriláteros tras perder con Oba Femi en WrestleMania

Después de su derrota en WrestleMania 42, Brock Lesnar, una de las figuras más imponentes en la historia de los deportes de contacto, podría haber puesto fin oficialmente a su carrera en la lucha libre profesional este pasado domingo. El excampeón de WWE y UFC se despidió tras caer ante Oba Femi en WrestleMania 42, dejando sus guantes y botas en el ring en un gesto simbólico que marcó a todos los presentes en el Allegiant Stadium.

Con más de dos décadas de dominio en distintas disciplinas, Lesnar se consolidó como el único atleta en conquistar los máximos campeonatos de la WWE, la UFC y la NCAA. Su legado trasciende generaciones, combinando fuerza, técnica y una presencia única que lo convirtió en una atracción global.

Brock Lesnar se ha retirado en WrestleMania 42 | Captura de pantalla

Dominio absoluto en WWE: De promesa a leyenda

La etapa de Brock Lesnar en WWE estuvo marcada por un ascenso meteórico desde su debut en 2002, cuando rápidamente fue bautizado como "The Next Big Thing". Ese mismo año, hizo historia al derrotar a The Rock en SummerSlam para convertirse en el campeón más joven de la WWE con apenas 25 años, además de conquistar el King of the Ring.

Tras una pausa de ocho años, Lesnar regresó en 2012 con una versión aún más dominante. Su momento más icónico llegó en WrestleMania 30 (2014), cuando rompió la histórica racha invicta de The Undertaker, un hecho que redefinió su legado. Durante este periodo, también logró el reinado más largo del Campeonato Universal con 503 días.

Brock Lesnar ha sido uno de los monster heel más dominantes | wwe.com

En su última etapa entre 2021 y 2026, Lesnar se mantuvo como una atracción especial en los eventos más importantes. Ganó el Royal Rumble 2022 y participó en combates de alto perfil como WarGames 2025, consolidando su estatus hasta su combate final en WrestleMania 42.

Éxito en UFC: La 'Bestia' también dominó las MMA

Más allá del espectáculo, Brock Lesnar demostró su capacidad competitiva al incursionar en las artes marciales mixtas. En tan solo su cuarta pelea profesional, conquistó el Campeonato de Peso Pesado de la UFC el 15 de noviembre de 2008 tras vencer a Randy Couture, confirmando su impacto inmediato en el octágono.

Durante su reinado, defendió el título con éxito frente a Frank Mir en UFC 100 y Shane Carwin, consolidándose como una de las figuras más mediáticas de la empresa. Sin embargo, su dominio llegó a su fin en 2010 cuando perdió el cinturón ante Caín Velásquez.

Brock ha sido respetado también por su paso en UFC | Google

Lesnar cerró su carrera en las MMA con un récord de 5 victorias, 3 derrotas y 1 combate sin decisión. Su última aparición fue en UFC 200 frente a Mark Hunt, resultado que posteriormente fue modificado a No Contest. Aun así, su paso por la UFC dejó claro que su poder iba más allá del entretenimiento.

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