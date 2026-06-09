¿Estadios semivacíos en el Mundial? Más de 175 mil boletos siguen sin venderse a días del arranque

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está por terminar, pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que la demanda de boletos en Estados Unidos parece estar lejos de lo esperado. A menos de dos días del partido inaugural entre México y Sudáfrica, la plataforma oficial de reventa de FIFA mantiene disponibles más de 175 mil entradas para distintos encuentros del torneo.

La cifra ha despertado dudas sobre la asistencia que tendrán algunos partidos de la justa mundialista, especialmente considerando que se trata de la edición más grande en la historia, con 48 selecciones participantes y 104 partidos repartidos entre México, Estados Unidos y Canadá.

Estadio Guadalajara | IMAGO7

Los precios de los boletos han disminuido en la reventa

De acuerdo con información publicada por Financial Times, la cantidad de boletos disponibles supera las 176 mil localidades, una cifra que representa más del doble de la capacidad del Estadio Ciudad de México y también del inmueble que albergará la Final en New York/New Jersey.

El reporte señala que algunos boletos han sufrido reducciones de hasta un 20% respecto a su valor inicial. Además, las comisiones aplicadas por la plataforma oficial de reventa, que alcanzan el 26%, han complicado la recuperación de la inversión para muchos aficionados que buscan vender sus entradas.

Algunas selecciones registran una demanda particularmente baja. Los partidos de Irán cuentan con más de 15 mil boletos disponibles entre sus compromisos en Los Ángeles y Seattle, mientras que los encuentros de Arabia Saudita todavía presentan miles de localidades libres pese a enfrentar a potencias como España y Uruguay.

Incluso el duelo entre Estados Unidos y Paraguay, el primero del conjunto anfitrión en territorio estadounidense, aún tiene miles de boletos disponibles a pocos días de disputarse en el Estadio de Los Ángeles.

Interior del SoFi Stadium, estadio mundialista de 2026 | MEXSPORT

México, entre las selecciones con mayor demanda

A diferencia de lo que ocurre con otros partidos, la Selección Mexicana mantiene una fuerte demanda entre los aficionados. Los tres encuentros del Tricolor en la Fase de Grupos aparecen entre los más solicitados del torneo.

Los juegos frente a Sudáfrica y Chequia en la Ciudad de México, así como el duelo contra Corea del Sur en Guadalajara, registran una disponibilidad mínima en los mercados de reventa, con apenas unas cuantas centenas de boletos todavía a la venta.

Mientras algunos encuentros siguen luchando por llenar sus gradas, México se mantiene como uno de los principales motores de asistencia para una Copa del Mundo que está a punto de comenzar.