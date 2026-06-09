Estadio Universitario queda fuera para entrenamientos de Suecia y Japón en Copa del Mundo 2026

El Estadio Universitario, casa de Tigres y conocido como 'El Volcán', está envuelto en una polémica a tan solo días del inicio de la Copa del Mundo 2026. La cancha del inmueble no estaría en condiciones óptimas para recibir los entrenamientos de las selecciones de Suecia y Japón previo a sus respectivos partidos en Monterrey.

Aunque en la agenda de FIFA aparecía que Suecia tenía programada una práctica en el Estadio Universitario el sábado 13 de junio, antes de su debut en el torneo, dicha sesión no se llevaría a cabo en el recinto. La decisión estaría relacionada con la evaluación del campo, cuyo estado no cumple con las condiciones esperadas para una selección mundialista.

Japón afinando los tiros l X:jfa_samuraiblue

Suecia y Japón cambiarían de sede de entrenamiento

El caso de Suecia no sería el único, ya que Japón también tenía contemplado entrenar en el Estadio Universitario el 20 de junio, pero tampoco podría realizar su práctica en 'El Volcán'. En ambos casos, el cambio se daría por el estado de la cancha y no por una solicitud directa de las selecciones participantes.

De acuerdo con algunos reportes, la propia FIFA fue la encargada de revisar y determinar el estatus del Estadio Universitario como sede de entrenamiento. Por ello, las prácticas de Suecia y Japón podrían trasladarse a El Barrial, centro de entrenamiento de Rayados, donde Túnez tiene establecida su base, aunque el ajuste aún estaría pendiente de confirmación.

El Barrial | ARCHIVO RÉCORD

Una vez más, las canchas regias han quedado a deber a las selecciones mundialistas, ya que no se han podido asentar en un estado en donde incluso jugarán; sin embargo, Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para el Mundial ya notificó que el problema con el equipo japonés realmente no tuvo nada que ver ni con ellos ni con la FIFA.

Monterrey revisa sus canchas rumbo al Mundial 2026

El Estadio Universitario aún tiene contemplado recibir actividad relacionada con el Mundial 2026, pues la sede de Monterrey mantiene en agenda el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur, programado para el 24 de junio. Para ese encuentro, la cancha continuará bajo revisión con el objetivo de determinar si podrá utilizarse o no.

Esta no es la primera polémica relacionada con los campos de entrenamiento en Monterrey. Japón ya había realizado una pretemporada en la ciudad del 3 al 7 de junio, con sesiones programadas en el Centro de Entrenamiento Tigres, pero las condiciones de la cancha no habrían sido del agrado del conjunto nipón.

Estadio Universitario, casa de Tigres | IMAGO7