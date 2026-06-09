Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial, exonera a la FIFA y al Gobierno de México del problema con Japón

La Selección de Japón había tomado las instalaciones de Monterrey como sede para prepararse de cara a la Copa del Mundo que está por comenzar; sin embargo, en las últimas horas, los nipones han decidido 'mudarse' a Estados Unidos para seguir con sus entrenamientos.

Acerca de esto han surgido distintas versiones, algunas de ellas en contra de las canchas en las cuales estaban entrenando, pero Gabriela Cuevas, representante del torneo veraniego en México, ya ha aclarado, a través de sus redes sociales, cuál fue la verdadera razón por la cual se han ido del país los jugadores asiáticos.

Gabriela Cuevas, representante de la Copa del Mundo en México | Redes Sociales

¿Qué pasó realmente con el equipo japonés?

Muy temprano en la mañana de este martes 9 de junio, Gabriela Cuevas lanzó un comunicado en su cuenta de X para explicar lo que ha sucedido con los japoneses y el por qué decidieron irse de México a pesar de haber comenzado su concentración en el país.

Cuevas menciona que, en un principio, Japón había llegado a México como parte de un viaje de pretemporada como parte de su preparación para la Copa del Mundo; sin embargo, este se hizo directamente con un promotor independiente, el cual consiguió todo lo necesario para el viaje, incluso las canchas.

Posteriormente, Gabriela también describe que, realmente se mostró la falta de experiencia de este promotor independiente, ya que todo resultó en la entrega de unas canchas en mal estado, las cuales no han dejado entrenar como hubieran querido a los nipones, por ello se expresaron las quejas que la gente ya conoce.

Japón deja Monterrey | Redes sociales

Finalmente, se aclara que esta pretemporada para los japoneses no ha tenido que ver absolutamente nada con la FIFA ni con el Gobierno de México, deslindándose por completo de todos los errores que han sucedido con el paso de los días y antes de que de comienzo la Copa.

La Selección de Japón ya viajó a Nashville, ciudad en la que continuarán con su preparación de cara a su debut en el torneo, lo cual abrirá la actividad dentro del Grupo F en el torneo, jugándose a partir del domingo 14 de junio. Este grupo lo comparte con Países Bajos, Túnez y Suecia.

¿Qué viene para Japón en el torneo?

Sin importar lo sucedido con las sedes para sus entrenamientos, la Selección de Japón sigue con sus entrenamientos de cara a su debut el próximo domingo 14 de junio ante Países Bajos en el Estadio de Dallas, encuentro que se jugará a las 2:00 PM (tiempo del centro de México), así que como ventaja, la mudanza a Estados Unidos le ha salido mejor al cuadro nipón.

Estadio Monterrey | MEXSPORT