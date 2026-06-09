¡Dura negativa! Dueños de palcos no podrán ingresar al Estadio Ciudad de México con alimentos

Dos días faltan para que comience la Copa del Mundo 2026 y México, que por tercera ocasión en su historia recibirá el partido inaugural de este torneo de la FIFA, no está listo. A pesar de que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum y el mismo organismo dirigido por Gianni Infantino mantienen una postura de que el certamen comenzará sin complicaciones el próximo jueves 11 de junio, la situación del país refleja otra cosa.

Por un lado, el plantón de la CNTE y la amenaza de los transportistas de también irse a paro; por otro, las marchas y protestas de las Madres Buscadoras y de los vecinos de Santa Úrsula que se vieron afectados por el operativo de la 'Última milla'. A ello, se suma la disputa que mantienen los dueños de palcos y plateas del Estadio Ciudad de México con los propietarios del inmueble.

Bloqueo de policías de la CDMX en Tlalpan y Division del Norte para frenar la marcha de los maestros de la CNTE / X: @AlejandroMelendez

A pesar de que hace un par de semanas un juez federal concedió medidas cautelares a los dueños de palcos y plateas, el conflico se mantiene hasta este martes, en el cual trabajadores del estadio les negaron el acceso con alimentos. Esta determinación tendrá respaldo legal, pues un el Juzgado Primero de Distrito en materia Civil determinó que la Asociación Mexicana de Titulares de Palco y Plateas (AMTPP) deberá cumplir con el reglamento de la FIFA.

¿Qué pasa con los dueños de plateas y palcos?

Luego de que se otorgaron medidas cautelares a las palcohabientes, la empresa Ollamani -propietaria del estadio- interpuso un recurso para mantener los derechos y obligaciones en la organización del Mundial en México. En ese sentido, con la resolución del Juzgado Primero de Distrito en materia Civil, la AMTPP no podrá modificar las reglas o introducir alimentos y vehículos al estadio.

Esta situación se presentó a raíz de que Roberto Ruano, representante de la Asociación de Palcos y Plateas, afirmó que buscarían introducir alimentos y bebidas, con el argumento de que los precios que impuso la FIFA eran excesivos. Sin embargo, el fallo judicial supone un duro revés para los dueños de palcos, quienes habían advertido que buscarían una indemnización legal si no respetaban el acuerdo.

La zona sur de la capital será una de las áreas con mayor movimiento debido a las actividades programadas en el Estadio Ciudad de México./ AP

Según Ruano, el contrato firmado en los años 60 con el entonces Estadio Azteca (vigente por 99 años) ampara su derecho a introducir sus propios alimentos, pero el fallo judicial de este martes les quita cualquier opción legal para modificar la reglamentación de la FIFA. Ante ello, la AMTPP no descarta presentar una denuncia en un futuro tras el mundial.

"Nosotros como asociación también tenemos ya un documento oficial, que es esta negativa, para poder en un futuro posmundial presentar una denuncia de daños, perjuicios, indemnizaciones, etcétera, lo que corresponda. Entonces, yo les agradezco que estén aquí. Pueden ustedes platicar con muchos afiliados que están aquí para que sepan lo que sientan", declaró Ruano.

Estadio negó acceso a los dueños de palcos

Las declaraciones del representante de la Asociación de Palcos se dieron este martes luego de que personal del inmueble le negó el acceso a él y más afiliados que pretendían entrar al estadio con alimentos y bebidas, para dejarlas listas antes del inicio del Mundial. "Nada más vengo a comentarles que no se les va a permitir el acceso, toda vez que sus medidas no están vigentes, por lo que no están sufriendo efectos jurídicos".

"No podemos permitirles el acceso ya que el estadio se erigue por la reglamentación de FIFA desde el 13 de mayo de este mes", señaló uno de los representantes que les negó el ingreso. Al respecto, el abogado de la asociación aseguró que sus medidas cautelares están vigentes "tanto en el juzgado sexto de distrito como en el juzgado séptimo de distrito en materia civil".

Espectáculo de medio tiempo en la reapertura del Estadio Ciudad de México | MEXSPORT

"A nosotros nadie nos ha notificado. Es mentira eso que está señalando esta persona, que no están vigentes. Claro que están vigentes. Como consecuencia, procederemos con las medidas que la ley establece", y aclaró que dependiendo de lo que determine un juzgado federal, pueden solicitar el apoyo de la fuerza pública y buscar el arresto de los representantes. De igual forma, aseguró que el individuo que les negó el acceso no se acreditó y nunca antes lo habían visto.