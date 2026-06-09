Johan Vásquez quiere revancha con el Tri tras Qatar 2022: "No vemos la hora de jugar"

La Selección Mexicana está en sus últimas horas de preparación para afrontar el partido que será parte de la inauguración de la Copa del Mundo; el equipo de Javier Aguirre no quiere que nada salga mal, mucho menos después de que Gerardo Martino no lograra siquiera avanzar de la Fase de Grupos en la edición anterior.

Esto es algo que también tienen bastante presente jugadores del combinado azteca, pues muchos de ellos fueron parte de aquella catastrófica actuación del 2022. Uno de ellos es Johan Vásquez, con quien las cosas son un poco diferentes, pues él no tuvo minutos en Qatar, por lo que las ganas por poder mostrarse son mayores.

Jorge Sánchez y Johan Vásquez en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Sus posibles primeros minutos

A pesar de haber sido uno de los elegidos por parte de Gerardo el 'Tata' Martino para acudir a la Copa del Mundo de 2022, Johan Vásquez no jugó ni un solo minuto de aquella edición, por lo que el defensor central del Genoa ve esto como una revancha, ya que su presente en el Tri sí es diferente a como lo era cuatro años en el pasado.

Más allá lo veo una revancha, una espinita clavada por lo que pasó del Mundial pasado. Tengo esa hambre de tratar de ayudar a mis compañeros, de tratar de ayudar a la afición, de que se sientan orgullosos, creo que hemos generado estos últimos meses una buena conexión con ellos y normalmente me ha gustado cómo somos cómo personas. Somos muy cálidos, somos muy anfitriones y creo que será una bonita Copa del Mundo

Johan Vásquez y Santiago Giménez previo al amistoso ante Serbia | MEXSPORT

Acerca de la diferencia que se vive como seleccionado nacional de Javier Aguirre y de Gerardo Martino, Johan también tiene una opinión bastante clara:

Creo que son dos momentos diferentes de mi carrera. La Copa del Mundo pasada, soy consciente que no llegué por mis propias cuentas, no llegué en un buen momento futbolístico. No hay que estar con muchos rodeos, no hay que echar culpas a nadie. Yo fui el único que no no estuve a la altura

El Tri está ansioso por debutar

Vásquez también destacó una sensación que tienen todos sus compañeros en el equipo, pues parece ser que todos ellos buscarán tener una mejor participación de la que tuvieron sus compañeros en Qatar 2022, así que ansían que el partido de debut ante Sudáfrica de inicio este jueves 11 de junio.

Johan Vásquez, jugador de la Selección Mexicana | IMAGO7