¡Sorpresa! Juan Gabriel estará presente en la ceremonia de inauguración en el partido México vs Sudáfrica

Tan solo un par de días restan para que comience la Copa del Mundo con sede en el Estadio Ciudad de México y con el encuentro entre México y Sudáfrica; es por ello que las sorpresas no han quedado fuera de esta conversación, pues ya se han anunciado a algunos de los protagonistas más allá de los jugadores que abrirán la competencia deportiva.

Algunos nombres famosos en suelo azteca como Belinda, Los Ángeles Azules e incluso Alejandro Fernández, quien está pactado a entonar el himno nacional, ya están confirmados para participar en una ceremonia que pinta para ser histórica. Ahora también se ha confirmado otro nombre de los más relevantes en México.

El Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca o Banorte | IMAGO7

Juan Gabriel presente en el 'Coloso de Santa Úrsula'

El inicio de la semana en que se va a inaugurar la Copa del Mundo ha tenido uno de los anuncios más esperados, pues los árbitros que abrirán la competencia han sido elegidos, con el brasileño Wilton Sampaio como el silbante central en la cancha del Estadio Ciudad de México, pero acompañado por más árbitros sudamericanos.

Otros dos brasileños serán sus asistentes, pues el primero de ellos es Bruno Pires, mientras que el segundo es Bruno Boschilia, pero ya como el cuarto oficial, aparece uno de los nombres más famosos del país sede, pues el paraguayo Juan Gabriel Benítez estará como encargado de los problemas en las zonas de los entrenadores.

Wilton Sampaio, árbitro que dirigirá el México contra Sudáfrica | AFP

También hay un árbitro de reserva en caso de que Juan Gabriel no pueda presentarse, pues el otro paraguayo Eduardo Cardozo podría entrar si es necesario. Ya en el VAR se presentan el colombiano Nicolás Gallo, el asistente del videoarbitraje es el chileno Juan Lara y, el único europeo de todo este equipo de silbantes estará como apoyo del VAR con el francés Jerome Brisard.

Juan Gabriel Benítez, árbitro paraguayo | Captura de pantalla

Así será la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en la CDMX

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México será uno de los momentos más esperados previo al partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte. De acuerdo con el operativo previsto, los aficionados podrán ingresar desde la mañana para evitar aglomeraciones y disfrutar con anticipación del ambiente mundialista.

Antes del silbatazo inicial, el estadio será escenario de una celebración especial que buscará mostrar elementos representativos de la cultura mexicana ante millones de espectadores en todo el mundo. La ceremonia combinará espectáculo, protocolo y ambiente festivo para marcar el arranque oficial de la Copa del Mundo.

Johan Vásquez y Julián Quiñones, en Selección Mexicana | IMAGO7