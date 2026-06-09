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Futbol

"Me he preparado para ello": Guillermo Ochoa acerca de su futuro retiro

Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:43 - 09 junio 2026
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El portero del Tri sabe que el final de su carrera está cerca

Guillermo Ochoa estará presente en la sexta Copa del Mundo a lo largo de su carrera; sin embargo, aún no se sabe si va a jugar como titular en el primer partido ante la Selección de Sudáfrica, completando así un ciclo en las justas mundialistas al jugar dentro de su país.

Así que por el momento, aunque no sabe si podrá jugar o no, Paco Memo tiene algunas otras preocupaciones en mente referentes a su futuro, pues sabe que en algún momento tendrá que decir adiós a la Selección Mexicana y al futbol.

Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Cómo la primera vez

A pesar de ser un portero vigente y jugar actualmente en Europa con el Limassol para la Liga de Chipre, Guillermo Ochoa sabe que tarde o temprano tendrá que poner un alto, pero por ahora está pensando en disfrutar su estadía como seleccionado para el Mundial en su país.

Esta va a ser la última concentración, estoy ilusionado como si fuera la primera, emocionado de estar como siempre en la Selección que es lo más importante y con muchas ganas de estar
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También destacó que lo que considera más importante es el cariño de la gente cuando se encuentra en el terreno de juego o en la calle e incluso en los aeropuertos: "Eso es lo más bonito, que la gente se lleve un buen recuerdo, que les haga ilusión verme".

¿Se acerca el adiós?

Ochoa también ha respondido al cuestionamiento que se le ha hecho desde que se convirtió en un veterano del futbol mexicano, pues la gente no sabe realmente cuando se va a retirar, pero él sabe que no queda mucho tiempo para ello.

Tiene su parte difícil porque han sido demasiados años en Selección, no me veo haciendo una carrera sin eso, entonces no es fácil, pero he ido preparando esta etapa final con mucha conciencia y mucha tranquilidad, estoy listo, lo he entregado todo

Si bien Paco Memo sabe que su retiro está cerca, no por esa razón dejará a su suerte al Tri, es por ello que resalta que estar convocado con sus compañeros requiere de un compromiso mayor.

Si no me toca jugar, tengo que estar apoyando, porque eso es muy importante, no solo los que inician, hay mucho joven que tendrá su primera experiencia
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