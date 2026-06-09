¿Buen augurio? Así fue el partido del Tricolor que dirigió Wilton Sampaio

Y Cronos comenzó a devorar a sus hijos y la larga ausencia de tres años y medio ahora solamente es de días, o mejor dicho, horas. México y Sudáfrica serán los encargados de abrir el telón de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México; Wilton Sampaio será el árbitro central del duelo inaugural.

El brasileño es uno de los mejores silbantes en el continente, por lo que su designación no es una casualidad. Sin embargo, Wilton Sampaio ya sabe lo que es dirigir un partido de la Selección Mexicana, y en un torneo importante.

La reapertura del Estadio Azteca en partido de la Selección Mexicana l MEXSPORT

¿En qué partido de México estuvo Wilton Sampaio?

El central estuvo en el duelo de la Copa América Centenario 2016 entre México y Jamaica; dicho partido terminó con una victoria del combinado Tricolor. Aquel encuentro fue el último de la Fase de Grupos de aquel certamen celebrado en Estados Unidos.

El equipo mexicano era dirigido por Juan Carlos Osorio, en un certamen internacional que terminó con uno de los partidos más bochornosos en la historia del Tricolor. Sin embargo, el duelo ante los Reggae Boyz fue una muestra más de la ilusión que ocasiona este equipo.

Wilton Sampaio y Miguel Layún, en 2016 | MEXSPORT

¿Cómo fue el partido entre México y Jamaica de 2016?

El duelo no fue complicado para Sampaio, pues solamente mostró una tarjeta amarilla en todo el cotejo. México abrió el marcador gracias a un tanto de Javier ‘Chicharito’ Hernández al minuto 18.

Pese a que el equipo caribeño intentó competir y gran parte del partido fue reñido, Oribe Peralta terminó por sentenciar las aspiraciones de los jamaiquinos. México avanzó como primer lugar de su grupo; Chile eliminó al Tricolor en Cuartos de Final tras un escandaloso 7-0.