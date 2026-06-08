Árbitro brasileño para el Tri: FIFA revela a los silbantes del partido inaugural del Mundial 2026

La FIFA confirmó las designaciones arbitrales para los primeros partidos de la Copa del Mundo 2026, destacando el nombramiento del brasileño Wilton Sampaio como árbitro central del encuentro entre México y Sudáfrica, duelo que marcará el inicio oficial del torneo.

Sampaio estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes, mientras que el paraguayo Juan Gabriel Benítez fungirá como cuarto árbitro. En el VAR estará el colombiano Nicolás Gallo, acompañado por el chileno Juan Lara y el francés Jérôme Brisard.

Con ello, el Tricolor ya conoce al cuerpo arbitral que dirigirá su presentación mundialista en casa, un encuentro que acaparará la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 1, 2, 3 and 4 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 8, 2026

¿Quién es Wilton Sampaio, el árbitro que dirigirá a México?

Wilton Sampaio es uno de los árbitros más experimentados de la Confederación Brasileña de Futbol y cuenta con amplio recorrido en competiciones internacionales organizadas por FIFA y Conmebol; el brasileño ha dirigido más de 600 partidos a lo largo de su carrera.

El silbante de 44 años participó en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde dirigió cuatro encuentros, incluido el partido de Cuartos de Final entre Inglaterra y Francia. Además, ha sido designado en múltiples ediciones de la Copa América, Eliminatorias Mundialistas de Conmebol y torneos de clubes como la Copa Libertadores.

Su experiencia en escenarios de máxima exigencia fue uno de los factores que llevaron a FIFA a elegirlo para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, encuentro que abrirá oficialmente la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Wilton Sampaio dirigiendo partidos en la Copa Libertadores | AFP

FIFA también designó árbitros para Canadá, Estados Unidos y Corea del Sur

Además del partido inaugural, la FIFA reveló a los encargados de impartir justicia en otros tres encuentros correspondientes a los primeros días de actividad del Mundial.

Para el Corea del Sur vs. República Checa, que se disputará en Guadalajara, fue designado el egipcio Amin Mohamed, acompañado por una terna mayoritariamente conformada por oficiales de su país.

Entrenamiento Corea del Sur en Verde Valle | MEXSPORT

En el encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, correspondiente al Grupo B, el árbitro central será el argentino Facundo Tello, quien contará con una cuarteta y equipo VAR de experiencia internacional.

Por su parte, el choque entre Estados Unidos y Paraguay tendrá como silbante principal al neerlandés Danny Makkelie, uno de los árbitros más reconocidos del futbol europeo y habitual en competencias organizadas por FIFA y UEFA.

De esta manera, todo comienza a quedar listo para el arranque de la Copa del Mundo 2026, que tendrá sus primeros partidos bajo la supervisión de algunos de los árbitros más experimentados del futbol internacional.