DT de Sudáfrica lanza advertencia a la Selección Mexicana: "Lucharemos como leones"

A sólo un par de días de la inauguración de la Copa del Mundo, la selección de Sudáfrica continúa con su preparación rumbo al partido ante México. Aunque el equipo africano llega como la clara víctima el entrenador, Hugo Broos, dejó claro que su equipo afrontará el compromiso contra el Tri con la intención de competir al máximo nivel, pese a reconocer la dificultad que representa enfrentar al conjunto anfitrión.

Desde el campamento base en Pachuca, el estratega belga destacó el respaldo que los Bafana Bafana han recibido por parte de su afición y aseguró que ese apoyo representa una motivación adicional para sus jugadores de cara al encuentro inaugural.

Broos reveló que en su país existe una gran expectativa por la participación de la selección en el torneo, al señalar que las camisetas del equipo nacional se han agotado debido a la alta demanda entre los aficionados.

“Escuché que las camisetas de los Bafana Bafana están agotadas en África, la gente las compró todas. Eso significa algo para nosotros”, comentó el entrenador durante su atención a medios de comunicación.

La Selección de Sudáfrica en entrenamiento previo al inicio de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

El técnico agregó que sus futbolistas tienen presente la responsabilidad de representar a toda una nación y aseguró que esa motivación será un factor importante cuando salten al terreno de juego para enfrentar a México.

“Debemos recordar cuando empiece el partido que estamos jugando por una nación. Y por esa gente, lucharemos como leones”, expresó.

Hugo Broos, director técnico de la Selección de Sudáfrica, durante el amistoso contra Nicaragua | AFP

Aunque Sudáfrica enfrentará un escenario complicado por el apoyo mayoritario que recibirá la Selección Mexicana en el estadio, Hugo Broos descartó que su equipo llegue sin posibilidades y pidió a sus jugadores mantenerse concentrados exclusivamente en el desarrollo del partido.

El estratega señaló que será fundamental evitar distracciones por el ambiente que se vivirá en las tribunas y enfocarse en ejecutar el plan de juego preparado para el debut mundialista.

“Será muy importante mantenernos concentrados en el juego y no escuchar lo que sucede alrededor. Sabemos que habrá muchos mexicanos en el estadio y quizás pocos sudafricanos, pero tenemos el apoyo de toda una nación”, afirmó.

La Selección de Sudáfrica en entrenamiento previo al inicio de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Elogió a la Selección Mexicana

Al ser cuestionado sobre el futbolista más peligroso del conjunto mexicano, Broos evitó señalar a un elemento en específico y destacó el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por México.

“Es un equipo muy completo. Con mucho movimiento, solidaridad; se nota que esos muchachos realmente quieren ser campeones”, comentó el entrenador, quien añadió que Sudáfrica deberá ofrecer su mejor versión si desea aspirar a un resultado positivo y avanzar en la competencia.