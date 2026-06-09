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Futbol

México fuera del Top 30 de las selecciones más valiosas rumbo a la Copa del Mundo

Selección Mexicana previo al amistoso contra Portugal en la reapertura del Estadio Ciudad de México | MEXSPORT
Selección Mexicana previo al amistoso contra Portugal en la reapertura del Estadio Ciudad de México | MEXSPORT
Gerardo Rosales 20:33 - 08 junio 2026
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El combinado tricolor queda rezagado frente a las grandes potencias y es superado por Estados Unidos y Canadá

A tres días del inicio de la Copa del Mundo 2026, que abrirá con el partido entre México y Sudáfrica, las 48 selecciones participantes ya definieron sus convocatorias; entre ellas destacan varias potencias cuyo valor de mercado supera los mil millones de euros, reflejando la concentración de talento en las principales ligas del futbol.

De acuerdo con cifras de Transfermarkt, cuatro selecciones superan la barrera de los mil millones de euros en valor de mercado. Francia encabeza la lista con una plantilla tasada en 1.52 mil millones de euros, impulsada principalmente por figuras como Kylian Mbappé. Detrás aparecen Inglaterra con 1.36 mil millones, España con 1.22 mil millones y Portugal con 1.01 mil millones de euros.

Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Fuera de ese grupo se encuentran Alemania y Brasil, con plantillas valoradas en 947 y 928.2 millones de euros, respectivamente. Más abajo aparecen Argentina con 782.5 millones y Países Bajos. El Top 10 lo completan Noruega, Bélgica y Costa de Marfil, todas con valores superiores a los 500 millones de euros.

  • Francia — 1.52 mil millones de euros

  • Inglaterra — 1.36 mil millones de euros

  • España — 1.22 mil millones de euros

  • Portugal — 1.01 mil millones de euros

  • Alemania — 947 millones de euros

  • Brasil — 928.2 millones de euros

  • Argentina — 782.5 millones de euros

  • Países Bajos — 754.2 millones de euros

  • Noruega — 589.9 millones de euros

  • Bélgica — 547.5 millones de euros

  • Costa de Marfil — 522.1 millones de euros

Mbappé previo a un partido con la Selección de Francia en la Fecha FIFA | AP
Mbappé previo a un partido con la Selección de Francia en la Fecha FIFA | AP

México, lejos de la élite económica del Mundial

La Selección Mexicana se encuentra muy por debajo de las principales potencias al registrar un valor de mercado de 191 millones de euros. Santiago Giménez es actualmente el jugador más valioso del combinado nacional, aunque el valor total del plantel no alcanza para competir con los equipos mejor cotizados del certamen.

Incluso dentro de la Concacaf, el conjunto dirigido por Javier Aguirre es superado por sus dos vecinos mundialistas. Canadá cuenta con una plantilla valorada en 196 millones de euros, mientras que Estados Unidos alcanza los 385 millones, convirtiéndose en la selección más valiosa de la región.

Dentro del plantel estadounidense destacan varios futbolistas consolidados en Europa. Christian Pulisic es el jugador más valioso del equipo con una cotización cercana a los 40 millones de euros. En contraste, México apenas cuenta con ocho futbolistas cuyo valor supera los 10 millones de euros.

Christian Pulisic define representar a USA lo mejor que puedes hacer | AP

Las estrellas con mayor valor en la justa mundialista

La Copa del Mundo también reunirá a los futbolistas más caros del planeta, el español Lamine Yamal encabeza la lista con un valor de mercado de 200 millones de euros. Esa misma valoración la comparte el delantero noruego Erling Haaland.

Por detrás aparecen nombres como Kylian Mbappé, tasado en 180 millones de euros, además de Pedri y Michael Olise, ambos con un valor de 150 millones. La lista de los futbolistas más cotizados la completan João Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, todos con valores superiores a los 130 millones de euros y llamados a ser protagonistas durante el Mundial 2026.

Pedri festejando una anotación con España | MEXSPORT
Pedri festejando una anotación con España | MEXSPORT
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