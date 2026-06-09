Mexicanos que aprovecharon la Copa del Mundo para dar el salto al Viejo Continente
El Mundial es el mayor escaparate para cualquier futbolista. Un torneo donde una buena actuación puede cambiar una carrera para siempre y abrir las puertas de Europa. A lo largo de la historia, varios mexicanos han aprovechado la vitrina más grande del futbol para dar el salto al Viejo Continente. Estos son algunos de los casos más destacados.
México 1986
Tras la mejor actuación de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo, tres jugadores lograron emigrar a Europa. Manuel Negrete fichó por el Sporting de Lisboa, Javier Aguirre llegó al Osasuna y Luis Flores se incorporó al Sporting de Gijón.
Francia 1998
Germán Villa fue el único tricolor que utilizó el torneo como trampolín. Sus actuaciones en Francia convencieron al Espanyol de Barcelona para contratarlo.
Corea-Japón 2002
Manuel Vidrio fue el siguiente en cruzar el Atlántico. Javier Aguirre, quien era entrenador del Tri y después del Osasuna, se lo llevó al conjunto español, aunque su aventura europea duró apenas unos meses antes de regresar a México.
Alemania 2006
Sin duda, el Mundial que más frutos dio para los futbolistas mexicanos. Cuatro jugadores emigraron a Europa tras el torneo: Pavel Pardo y Ricardo Osorio ficharon por el Stuttgart, donde posteriormente se coronaron campeones de la Bundesliga; Carlos Salcido llegó al PSV Eindhoven y Francisco “Kikín” Fonseca al Benfica.
Sudáfrica 2010
Cuatro años después, dos seleccionados más dieron el salto. Pablo Barrera firmó con el West Ham United, mientras que Efraín Juárez se incorporó al Celtic de Escocia. Ambos terminarían jugando después en el Zaragoza.
Brasil 2014
A los 35 años, Rafael Márquez volvió al futbol europeo al fichar con el Hellas Verona. Fue la última etapa internacional de una carrera que ya era histórica para el defensor mexicano.
Rusia 2018
Tras la destacada actuación de México en Rusia, Erick Gutiérrez concretó su esperado salto al PSV Eindhoven. El mediocampista dejó Pachuca para incorporarse al club neerlandés a finales de agosto de ese año.
Catar 2022
Aunque México firmó una de sus peores participaciones mundialistas al quedar eliminado en fase de grupos, algunos jugadores lograron llamar la atención. César Montes fue fichado por el Espanyol de Barcelona apenas unos meses después del torneo.
Y en 2023, Luis Chávez, autor del espectacular gol de tiro libre ante Arabia Saudita, decidió apostar por el futbol europeo pagando su propia cláusula de rescisión para fichar con el Dinamo Moscú.