Mexicanos que aprovecharon la Copa del Mundo para dar el salto al Viejo Continente

El Mundial es el mayor escaparate para cualquier futbolista. Un torneo donde una buena actuación puede cambiar una carrera para siempre y abrir las puertas de Europa. A lo largo de la historia, varios mexicanos han aprovechado la vitrina más grande del futbol para dar el salto al Viejo Continente. Estos son algunos de los casos más destacados.

México 1986

Tras la mejor actuación de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo, tres jugadores lograron emigrar a Europa. Manuel Negrete fichó por el Sporting de Lisboa, Javier Aguirre llegó al Osasuna y Luis Flores se incorporó al Sporting de Gijón.

Manuel Negrete, en 1986 | MEXSPORT

Francia 1998

Germán Villa fue el único tricolor que utilizó el torneo como trampolín. Sus actuaciones en Francia convencieron al Espanyol de Barcelona para contratarlo.

Corea-Japón 2002

Manuel Vidrio fue el siguiente en cruzar el Atlántico. Javier Aguirre, quien era entrenador del Tri y después del Osasuna, se lo llevó al conjunto español, aunque su aventura europea duró apenas unos meses antes de regresar a México.

Alemania 2006

Sin duda, el Mundial que más frutos dio para los futbolistas mexicanos. Cuatro jugadores emigraron a Europa tras el torneo: Pavel Pardo y Ricardo Osorio ficharon por el Stuttgart, donde posteriormente se coronaron campeones de la Bundesliga; Carlos Salcido llegó al PSV Eindhoven y Francisco “Kikín” Fonseca al Benfica.

Pavel Pardo en un partido con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Sudáfrica 2010

Cuatro años después, dos seleccionados más dieron el salto. Pablo Barrera firmó con el West Ham United, mientras que Efraín Juárez se incorporó al Celtic de Escocia. Ambos terminarían jugando después en el Zaragoza.

Brasil 2014

A los 35 años, Rafael Márquez volvió al futbol europeo al fichar con el Hellas Verona. Fue la última etapa internacional de una carrera que ya era histórica para el defensor mexicano.

Rusia 2018

Tras la destacada actuación de México en Rusia, Erick Gutiérrez concretó su esperado salto al PSV Eindhoven. El mediocampista dejó Pachuca para incorporarse al club neerlandés a finales de agosto de ese año.

A pesar de las oportunidades que tuvo México, Erick Gutiérrez se lamenta al no anotar

Catar 2022

Aunque México firmó una de sus peores participaciones mundialistas al quedar eliminado en fase de grupos, algunos jugadores lograron llamar la atención. César Montes fue fichado por el Espanyol de Barcelona apenas unos meses después del torneo.

César Montes en conferencia de prensa | IMAGO7