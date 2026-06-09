¡Inminente regreso! Medios ingleses dan como un hecho la llegada de Raúl Jiménez a Wolverhampton

Uno siempre regresa a donde fue feliz y ese parece ser el destino de Raúl Jiménez tras la Copa del Mundo 2026. El atacante por ahora está concentrado con la Selección Mexicana para su participación en el torneo de la FIFA, pero desde Europa circulan rumores sobre su inminente regreso a Wolverhampton.

La noticia trascendió desde hace varios días, pero este martes circularon versiones de que ya es prácticamente un hecho que Jiménez regresará al club en donde vivió sus mejores momentos en el Viejo Continente. Sin embargo, no será el mismo escenario no solo porque el propio jugador ya no el mismo joven de hace más de cinco años, sino porque los Wolves ya no está en la Premier League.

Antonee Robinson en el partido de Wolverhampton contra Fulham en la Premier League | AP

Con Vitor Pereira y posteriormente con Rob Edwards en el banquillo, Wolverhampton apenas sumó 20 punto y desde la Jornada 33 concretó su descenso a la English Football League Championship. El club estaba en la Primera División desde la Temporada 2018-19, primera en la que contaron con Raúl Jiménez en sus filas y ahora lo quieren de regreso.

¿Qué se sabe del regreso de Raúl Jiménez a Wolverhampton?

De acuerdo con el reportero Ben Jacobs, de Talk Sport, desde principios de semana estaban las pláticas con el club y fue este martes que Raúl aceptó regresar como agente libre. El delantero termina contrato con Fulham el próximo 30 de junio y no renovó, por lo que volverá a los Wolves.

Por otra parte, Liam Keen, de Express&Star, afirmó que el jugador incluso ya completó el reconocimiento médico con los representantes el club que viajaron a México para las negociaciones. La misma fuente señaló que el contrato será por dos años con opción a uno tercero.

Es decir que Jiménez podría quedar vinculado con los Wolves hasta verano de 2028 o bien de 2029, cuando tenga ya 38 años de edad. En caso de que se confirme la firma del contrato, llegarán a su fin los rumores que colocaban al delantero de regreso en la Liga MX.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana ante Serbia | IMAGO 7

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en su anterior etapa con los Wolves?

El 'Lobo de Tepeji' llegó a la Premier League en julio de 2018 cedido de Benfica. Sin embargo, su impacto en el club fue inmediato y la directiva aceptó pagar 38 millones de euros por su carta en 2019, lo que convirtió a Jiménez en el traspaso más caro en la historia del club inglés en ese momento.

Desafortunadamente, un año más tarde, un choque con David Luiz le provocó una fractura de cráneo que lo dejó sin actividad por el resto de la temporada. Desde entonces, el mexicano no ha vuelto a mostrar el potencial goleador que mostró en la Temporada 2019-20, cuando hizo 27 goles en todas las competencias.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana ante Serbia | IMAGO 7