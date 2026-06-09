Esto cuesta y así puedes aparecer en las pantallas durante partidos del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 visulumbra para ser un Mundial moderno o con ciertas innovaciones entre ellas el llamado “Super Shoutout”, en donde podrás adquirir un servicio especial para poder aparecer en las pantallas de los partidos.

Y es que, la FIFA está ofreciendo experiencias pagadas a los fanáticos para ser parte del torneo, este nuevo modelo permitirá que los aficionados manden un saludo a su equipo y así puedan ver su nombres plasmados en el juego.

Para ingresar a esta experiencia es entrando a fanspotlight.fifa.com en donde aparecerá una lista de los juegos a desarrollarse y seleccionar el deseado para mostrar tu nombre escogiendo tu equipo, mandar un saludo y realizar el pago.

La inauguración del Mundial 2026 está cada vez más cerca. / AP

Cabe mencionar, que puedes ordenar hasta cuatro saludos. Para el proceso de cobro, tendrás que ingresar tú nombre para hacer realidad este momento. Este método se puede realizar tres días antes del partido para la compra.

¿Cuánto cuesta?

El precio normal del servicio por el “Super Shoutout” es de 99 dólares (1721 pesos mexicanos); sin embargo, la FIFA ha puesto la promoción de 79 dólares (1373 pesos mexicanos), con esta cantidad podrás ser parte de este momento.

Rumbo al Mundial 2026./ Pixabay

Un Mundial histórico

La Copa Mundial 2026 no solo marcará el estreno del formato de 48 selecciones, también ampliará la lista de naciones que han participado en la máxima justa del futbol internacional. Con la clasificación de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, el número de países que han disputado al menos una Copa del Mundo ascenderá a 84, una cifra histórica para el torneo organizado por la FIFA.

El Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto en vivir tres Copas del Mundo y en especial tres inauguraciones con las realizadas en 1970, 1986 y la de 2026 con el duelo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó. / iStock