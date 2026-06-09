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UNAM suspende clases el 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026

UNAM suspende clases el 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 08:19 - 09 junio 2026
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La máxima casa de estudios anunció una medida extraordinaria para el día en que México dispute el partido inaugural de la Copa del Mundo

La emoción por el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también traerá cambios en la rutina de miles de universitarios. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la suspensión de clases presenciales el próximo 11 de junio, día en que se llevará a cabo la inauguración del torneo en la Ciudad de México.

UNAM suspende clases y actividades el 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026 en CDMX. / iStock

¿Por qué la UNAM suspenderá clases el 11 de junio?

De acuerdo con la institución, la decisión responde a las afectaciones en la movilidad que se esperan durante la jornada inaugural del Mundial 2026, que se celebrará en el Estadio Ciudad de México.

Mundial 2026 provocará ajustes en la CDMX

La suspensión de actividades en la UNAM se suma a otras medidas anunciadas por las autoridades capitalinas. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó previamente que las escuelas públicas de educación básica y media superior de la Ciudad de México tampoco tendrán clases el 11 de junio, con el objetivo de facilitar la movilidad y permitir que la población disfrute de la inauguración del torneo.

Asimismo, el Gobierno capitalino ha exhortado a empresas e instituciones a implementar esquemas de trabajo remoto cuando sea posible, debido a la gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que se espera para el arranque de la justa mundialista.

México será una de las tres naciones anfitrionas del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, mientras que la Ciudad de México tendrá el privilegio de albergar el partido inaugural el próximo 11 de junio de 2026 donde se enfrentará México vs Sudáfrica.

México será una de las tres naciones anfitrionas del torneo junto con Estados Unidos y Canadá. / iStock
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