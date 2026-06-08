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Futbol

“Haber jugado al lado de un futbolista tan grande como él es un gran recuerdo”: Hwang Hee-chan sobre Raúl Jiménez

Hwang Hee-Chan, celebrando un gol | AP
Alfredo Olivarez Ramírez 13:41 - 08 junio 2026
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Hwang reconoce el desempeño de Raúl y recuerda la conexión cuando compartían cancha

El delantero surcoreano Hwang Hee-chan habló sobre la posibilidad de volver a enfrentarse a Raúl Jiménez, una situación que le genera sentimientos especiales debido a la relación que ambos construyeron durante su etapa como compañeros en el Wolverhampton de la Premier League.

Raúl Jiménez celebra un gol con los Wolves | TWITTER @Raul_Jimenez9

Hwang recordó algunos de los momentos que compartió con el atacante mexicano, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y destacó la influencia que tuvo en su carrera durante el tiempo que coincidieron en Inglaterra.

Como tuvimos ese tipo de jugadas, e incluso anoté un gol gracias a una asistencia de Jiménez, creo que será muy grato volver a verlo. Además, cada vez que nos veíamos en el terreno de juego, solíamos platicar al terminar los partidos. Haber jugado al lado de un futbolista tan grande como él es un gran recuerdo para mí, y creo que será muy lindo y un honor encontrarnos ahora como rivales en la misma cancha

Una relación más allá de la cancha

El atacante también reveló que recientemente tuvo la oportunidad de conversar con Jiménez y recordó la estrecha amistad que desarrollaron cuando compartían vestidor en Wolverhampton. Asimismo, destacó el trabajo que realizaban para fortalecer su entendimiento futbolístico y generar oportunidades de gol para el equipo.

“Por supuesto, hablé con Raúl (Jiménez) cuando nos encontramos en el último partido. Cuando estábamos juntos en el Wolverhampton, éramos muy cercanos. En la cancha, por ejemplo, al igual que la gran temporada que tuvo con Heung-min hyung (Son Heung-min), nosotros también intentamos crear muchos momentos así y nos preparamos bastante desde los entrenamientos”, agregó.

FIFA sanciona a jugador italiano por llamar Jackie Chan a Hwang Hee-Chan | X: @Wolves

Más allá del reencuentro con su excompañero, Hwang también se refirió a la importancia de comenzar con buen pie cualquier competición de selecciones. El delantero señaló que el primer encuentro suele marcar el rumbo del torneo y recordó la experiencia de Corea del Sur en la pasada Copa del Mundo.

“Especialmente el primer partido es el más importante. En el Mundial anterior, dado que los jugadores sacaron adelante el primer encuentro, creo que los siguientes partidos también fueron buenos. Por eso el debut es tan fundamental; considero que lo primordial será plasmar esa buena versión en la cancha y asegurar el resultado desde el primer partido”, concluyó.

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