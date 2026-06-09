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Contra

¡Ni escuela ni oficina! Sheinbaum decreta home office por el Mundial 2026

Sheinbaum manda a home office por el Mundial 2026. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 09:06 - 09 junio 2026
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El Gobierno federal oficializó en el DOF medidas especiales para el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y el Gobierno de México tomó medidas extraordinarias para evitar el caos vial en la Ciudad de México durante el partido inaugural.

Este martes 9 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum que establece la implementación de home office para gran parte de la Administración Pública Federal en la capital del país, además de la suspensión de clases el próximo 11 de junio.

Trabajadores podrán realizar home office el próximo 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026. / Especial

La medida busca reducir la saturación en vialidades y transporte público durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sede el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica.

¿Quiénes harán home office el 11 de junio?

De acuerdo con el decreto, las dependencias federales con sede en la Ciudad de México deberán permitir que su personal realice trabajo remoto el 11 de junio, siempre que sus funciones lo permitan. La disposición aplica únicamente para trabajadores de la Administración Pública Federal en la capital.

La medida aplicará para dependencias federales en la CDMX, aunque habrá excepciones en servicios esenciales. / iStock

Sin embargo, existen excepciones. Deberán continuar laborando de forma presencial quienes desempeñen actividades relacionadas con servicios de salud, atención médica, protección civil, seguridad pública, migración, aduanas, programas prioritarios y la operación del propio Mundial 2026.

Además, el Gobierno federal hizo un llamado a empresas privadas para que, en la medida de lo posible, permitan esquemas de trabajo a distancia o horarios flexibles para sus empleados.

Claudia Sheinbaum confirmó la publicación de un decreto en el DOF para suspender labores en oficinas públicas y privadas el 11 de junio. / AP

¿Quiénes no tienen clases el 11 de junio?

El decreto también confirma la suspensión de clases en la Ciudad de México para el jueves 11 de junio.

La medida abarca escuelas públicas y privadas de nivel preescolar, primaria, secundaria, medio superior, normales y centros de formación docente.

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