Guadalajara pone en marcha el FIFA Fan Festival rumbo al Mundial de Futbol

Con la instalación de una pantalla monumental, zonas de entretenimiento para los asistentes y diversos cierres viales en el corazón de la ciudad, este martes fue inaugurado el FIFA Fan Festival de Guadalajara, espacio que servirá como punto de reunión para los aficionados durante la celebración de la Copa del Mundo.

La apertura contó con la presencia de autoridades estatales, representantes del deporte y organizadores del evento. Entre los asistentes destacaron el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y el propietario de Chivas, Amaury Vergara, quienes coincidieron en resaltar la relevancia de este espacio para proyectar a Guadalajara ante los ojos del mundo.

Fan Fest Guadalajara | x:@FormulaJalisco

Guadalajara se prepara para recibir a miles de aficionados

Al ser cuestionado sobre las características del festival y el impacto que tendrá para los aficionados, el gobernador Pablo Lemus destacó la magnitud de la infraestructura instalada y el acceso gratuito para el público.

“Pues espectacular. El escenario como ustedes lo pueden ver es espectacular nunca había llegado un escenario tan grande al estado de Jalisco para ningún concierto; lo más bonito es que va a ser gratuito y que esperamos la presencia en muchas personas, que vengan aquí a disfrutar de los partidos a gozar del Centro Histórico en un ambiente hermoso”, reconoció.

Guadalajara, Monterrey y CDMX recibirán partido del Mundial/AP

Amaury Vergara destaca el esfuerzo conjunto para el Mundial

Por su parte, durante la ceremonia inaugural, Amaury Vergara habló sobre la emoción que representa para Guadalajara convertirse en una de las sedes mundialistas y reconoció el esfuerzo conjunto realizado por distintos sectores para hacer posible la organización del evento.

“Muy emocionado, a punto de las lágrimas de lo que está sucediendo aquí en Guadalajara. Muy orgullosos por el trabajo que hemos hecho en la ciudad, en el estadio, en el gobierno, con los voluntarios y con la población en general. También muchas gracias a ustedes por la cobertura que le están dando. Ya estamos listos, vamos a arrancar este mundial aquí en Guadalajara. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en el estadio y estamos listos, la ciudad está lista para el Mundial”.

Guadalajara se alista para recibir el Mundial | X @Gdl2026