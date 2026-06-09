Grupo D del Mundial 2026: calendario, selecciones, figuras y todo lo que debes sabe

El Grupo D de la Copa del Mundo 2026 presenta una combinación de estilos, tradiciones y aspiraciones que promete una de las disputas más equilibradas de la fase de grupos. Con Estados Unidos como anfitrión, la experiencia competitiva de Paraguay, la disciplina de Australia y el regreso de Turquía al máximo escenario internacional, el sector ofrece ingredientes suficientes para convertirse en uno de los más atractivos del torneo.

La selección estadounidense afronta el Mundial con la responsabilidad de jugar en casa y con una generación que lleva varios años compitiendo en las principales ligas europeas. El conjunto de las barras y las estrellas ha alcanzado las rondas eliminatorias en cuatro de sus últimas seis participaciones mundialistas y espera aprovechar el respaldo de su afición para dar un salto definitivo hacia la élite internacional.

El equipo combina juventud y experiencia, con futbolistas acostumbrados a escenarios de máxima exigencia. Su reto será gestionar la presión de ser anfitrión y responder a las expectativas de una afición que sueña con repetir, e incluso superar, la histórica actuación de 1930, cuando alcanzó las semifinales.

Selección de Estados Unidos l AP

La Albirroja vuelve a una Copa del Mundo tras una larga ausencia y lo hace impulsada por un proceso de reconstrucción que devolvió al equipo a los primeros planos sudamericanos. Paraguay llega con la tradicional fortaleza defensiva que ha caracterizado a sus mejores generaciones y con la confianza de haber competido de igual a igual frente a las principales potencias de la CONMEBOL durante la clasificación.

El conjunto guaraní buscará repetir la histórica campaña de Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final. Su orden táctico y capacidad para aprovechar los errores rivales pueden convertirlo en uno de los equipos más incómodos del grupo.

Selección de Paraguay en amistosos | MEXSPORT

Los Socceroos continúan consolidándose como una presencia constante en los Mundiales. La selección oceánica llega después de una destacada actuación en Catar 2022, donde puso en aprietos a la posterior campeona Argentina en los octavos de final.

Bajo la conducción de Tony Popovic, Australia apuesta por una mezcla de futbolistas experimentados y jóvenes talentos. Su fortaleza física, disciplina táctica y espíritu competitivo la convierten en una selección capaz de complicar a cualquier rival.

Previa del México vs Australia en el Rose Bowl l IMAGO7

Turquía vuelve a una Copa del Mundo con el recuerdo aún vigente de su brillante tercer lugar en Corea-Japón 2002. Tras varios años de ausencia en los grandes torneos, el conjunto turco llega con una generación talentosa que ha ganado protagonismo en las principales ligas europeas.

Su propuesta ofensiva y la calidad técnica de sus futbolistas le permiten soñar con avanzar a las rondas eliminatorias. Para muchos analistas, Turquía es una de las selecciones capaces de convertirse en la sorpresa positiva del campeonato.

Arda Güler celebra gol con Turquía l AP

Las figuras a seguir en el Grupo D

Christian Pulisic (Estados Unidos): el capitán y referente ofensivo del equipo anfitrión.

Weston McKennie (Estados Unidos): dinamismo, liderazgo y presencia en ambas áreas.

Miguel Almirón (Paraguay): experiencia internacional y capacidad para desequilibrar.

Julio Enciso (Paraguay): una de las grandes promesas sudamericanas.

Mat Ryan (Australia): capitán y referente de los Socceroos.

Harry Souttar (Australia): líder defensivo y especialista en el juego aéreo.

Hakan Çalhanoğlu (Turquía): cerebro creativo y especialista en pelota parada.

Arda Güler (Turquía): joven estrella llamada a marcar diferencias.

Calendario del Grupo D