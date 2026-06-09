Anuncian soundtrack oficial del mundial: estos son todos los artistas

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 sigue avanzando y en menos de lo que crees empieza, por ello, la FIFA ya presentó el proyecto musical que acompañará al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La gran sorpresa es el regreso de Shakira al escenario mundialista. La cantante colombiana será la encargada de interpretar “Dai Dai”, canción que fungirá como himno oficial del Mundial 2026 y con la que buscará repetir el fenómeno que consiguió hace 16 años con “Waka Waka”, uno de los temas más exitosos en la historia de las Copas del Mundo.

Sin embargo, Shakira no estará sola. El álbum oficial del Mundial reunirá a artistas de distintos géneros y países, uno de ellos, Belinda interpretando la canción “Por ella”, convirtiéndose en uno de los proyectos musicales más ambiciosos que ha impulsado la FIFA.

Belinda y los angeles azules lanzan "Por ella"./‎⁨@belinda⁩‎⁨

¿Quiénes serán parte del álbum oficial del mundial 2026?

Entre los nombres que aparecen en la producción destacan Belinda, Daddy Yankee, Anitta, LISA, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, Future, Tyla y Burna Boy, quien además acompañará a Shakira en la interpretación de “Dai Dai”.

Uno de los nombres que más llamó la atención entre los aficionados fue el del streamer estadounidense IShowSpeed, mejor conocido como Speed, quien también formará parte del proyecto musical relacionado con la Copa del Mundo.

La presencia del creador de contenido ha generado reacciones en redes sociales, pues en los últimos años se ha convertido en una de las figuras más populares entre los aficionados al fútbol gracias a sus transmisiones, viajes y encuentros con futbolistas de talla internacional.

Speed se une a la copa del mundo de forma musical./@IShowSpeed

¿Cuáles son las canciones que formarán parte del álbum?

A diferencia de ediciones anteriores, donde únicamente se daba a conocer una canción oficial, esta vez la organización apostó por un álbum completo con temas interpretados por figuras del pop, reguetón, regional mexicano, hip hop, afrobeat, K-pop y música electrónica. Estas son todas las canciones que formarán parte de la banda sonora del Mundial 2026:

Goals — LISA, Anitta y Rema

Game Time — Future y Tyla

Illuminate — Jessie Reyez y Elyanna

Echo — Daddy Yankee y Shenseea

Por Ella — Los Ángeles Azules y Belinda

Three Nations — 21 Savage, Natanael Cano y French Montana

No Place Like Home — Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

In the Stars (Remix) — The Rolling Stones

Show Me — Ayra Starr y Latto

Mi México Lindo — Alejandro Fernández

Blessings — Stormzy, Fridayy y Angel

Energy — Ava Max y BIA

Lighter — Jelly Roll y Carín León

Siir Siir — Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

Partidazo — Danny Ocean

Champion — IShowSpeed

Love Always Wins — Shaggy, Cimafunk y Zema

Dai Dai — Shakira y Burna Boy (canción oficial del Mundial 2026)