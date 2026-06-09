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Anuncian soundtrack oficial del mundial: estos son todos los artistas

El nuevo albúm 2026 de la copa del mundo uncluye una vez más a Shakira./@natanael_cano,@shakira @lalalalisa_m
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:26 - 09 junio 2026
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La FIFA, ya anuncio el nuevo álbum para la copa del mundo 2026 e incluye artistas como Shakira, Alejandro Fernandez hasta The Rolling Stones

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 sigue avanzando y en menos de lo que crees empieza, por ello, la FIFA ya presentó el proyecto musical que acompañará al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. 

La gran sorpresa es el regreso de Shakira al escenario mundialista. La cantante colombiana será la encargada de interpretar “Dai Dai”, canción que fungirá como himno oficial del Mundial 2026 y con la que buscará repetir el fenómeno que consiguió hace 16 años con “Waka Waka”, uno de los temas más exitosos en la historia de las Copas del Mundo.

Sin embargo, Shakira no estará sola. El álbum oficial del Mundial reunirá a artistas de distintos géneros y países, uno de ellos, Belinda interpretando la canción “Por ella”, convirtiéndose en uno de los proyectos musicales más ambiciosos que ha impulsado la FIFA

Belinda y los angeles azules lanzan "Por ella"./‎⁨@belinda⁩‎⁨

¿Quiénes serán parte del álbum oficial del mundial 2026?

Entre los nombres que aparecen en la producción destacan Belinda, Daddy Yankee, Anitta, LISA, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, Future, Tyla y Burna Boy, quien además acompañará a Shakira en la interpretación de “Dai Dai”.

Uno de los nombres que más llamó la atención entre los aficionados fue el del streamer estadounidense IShowSpeed, mejor conocido como Speed, quien también formará parte del proyecto musical relacionado con la Copa del Mundo.

La presencia del creador de contenido ha generado reacciones en redes sociales, pues en los últimos años se ha convertido en una de las figuras más populares entre los aficionados al fútbol gracias a sus transmisiones, viajes y encuentros con futbolistas de talla internacional.

Speed se une a la copa del mundo de forma musical./@IShowSpeed

¿Cuáles son las canciones que formarán parte del álbum?

A diferencia de ediciones anteriores, donde únicamente se daba a conocer una canción oficial, esta vez la organización apostó por un álbum completo con temas interpretados por figuras del pop, reguetón, regional mexicano, hip hop, afrobeat, K-pop y música electrónica.  Estas son todas las canciones que formarán parte de la banda sonora del Mundial 2026:

  • Goals — LISA, Anitta y Rema

  • Game Time — Future y Tyla

  • Illuminate — Jessie Reyez y Elyanna

  • Echo — Daddy Yankee y Shenseea

  • Por Ella — Los Ángeles Azules y Belinda

  • Three Nations — 21 Savage, Natanael Cano y French Montana

  • No Place Like Home — Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

  • In the Stars (Remix) — The Rolling Stones

  • Show Me — Ayra Starr y Latto

  • Mi México Lindo — Alejandro Fernández

  • Blessings — Stormzy, Fridayy y Angel

  • Energy — Ava Max y BIA

  • Lighter — Jelly Roll y Carín León

  • Siir Siir — Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

  • Partidazo — Danny Ocean

  • Champion — IShowSpeed

  • Love Always Wins — Shaggy, Cimafunk y Zema

  • Dai Dai — Shakira y Burna Boy (canción oficial del Mundial 2026)

Con artistas de América, Europa, África y Asia, la FIFA apostó por una propuesta musical que busca reflejar la diversidad cultural del Mundial 2026. El álbum acompañará a la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y servirá como la banda sonora del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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