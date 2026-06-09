¿Habrá Ley Seca durante el Mundial 2026? Esto se sabe sobre la venta de alcohol

La Copa Mundial de la FIFA 2026 convertirá a la Ciudad de México en uno de los principales puntos de encuentro para miles de aficionados provenientes de distintas partes del país y del extranjero. Con la expectativa creciendo a medida que se acerca el torneo, también han comenzado a surgir diversas dudas relacionadas con la logística, la movilidad, la seguridad y los servicios que estarán disponibles para quienes quieran vivir la fiesta mundialista desde la capital mexicana.

Entre las preguntas más frecuentes destaca una en particular: ¿habrá Ley Seca durante el Mundial 2026? La interrogante ha generado debate entre aficionados, comerciantes y empresarios del sector turístico, especialmente porque la Ciudad de México será sede de actividades masivas relacionadas con el torneo, incluido el FIFA Fan Festival que se instalará en el Zócalo capitalino.

Ante los rumores y especulaciones, las autoridades federales y locales decidieron aclarar cuál será la política respecto a la venta de bebidas alcohólicas durante la Copa del Mundo y qué restricciones sí estarán vigentes durante el evento.

En la Ciudad de México no habrá ley seca durante el Mundial 2026 / Magnific

¿Habrá Ley Seca durante el Mundial 2026?

La respuesta es no. Hasta el momento no existe ninguna disposición que contemple una Ley Seca general para la Ciudad de México durante la celebración del Mundial 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la restricción en la venta de bebidas alcohólicas únicamente se aplicará dentro de espacios específicos relacionados con actividades oficiales del torneo, por lo que la comercialización de alcohol continuará operando normalmente en la mayor parte de la capital.

Esto significa que restaurantes, bares, hoteles, cantinas y establecimientos que cuenten con los permisos correspondientes podrán seguir ofreciendo bebidas alcohólicas conforme a las normas y horarios establecidos por las autoridades locales.

La medida busca mantener un equilibrio entre el ambiente festivo que caracteriza a una Copa del Mundo y las condiciones de seguridad necesarias para eventos que reunirán a miles de personas diariamente.

Bares, cantinas, restaurantes y hoteles podrán vender bebidas como cualquier otro día / Magnific

El Zócalo sí tendrá una restricción importante

Aunque no habrá Ley Seca en toda la ciudad, sí existirá una limitación relevante para quienes planean disfrutar los partidos desde el corazón de la capital.

Las autoridades confirmaron que dentro del FIFA Fan Festival que se instalará en el Zócalo de la Ciudad de México estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas durante toda la duración del evento.

Este espacio será uno de los principales puntos de reunión para aficionados nacionales e internacionales, ya que contará con pantallas gigantes para seguir los encuentros mundialistas, actividades deportivas, zonas recreativas, experiencias interactivas y eventos culturales relacionados con el futbol.

Sin embargo, quienes asistan deberán considerar que no podrán adquirir cerveza, vinos, licores ni ninguna otra bebida alcohólica dentro del recinto.

Los lugares donde no venderán alcohol, será en el Fan Fest del Zócalo / Magnific

¿Por qué no se venderá alcohol en el FIFA Fan Festival?

La decisión forma parte de los lineamientos establecidos para los eventos oficiales de la FIFA y responde al objetivo de mantener un entorno familiar y seguro para personas de todas las edades.

Las autoridades señalaron que, aunque no se venderán bebidas alcohólicas, sí existirán diversas alternativas para los asistentes, incluyendo cerveza sin alcohol y otras opciones refrescantes que podrán consumirse dentro del festival.

La intención es que niños, jóvenes, familias y turistas puedan disfrutar de las actividades en un ambiente controlado, sin que el consumo de alcohol interfiera con la experiencia general del evento.

Los partidos para disfrutar con la familia o los amigos comenzarán este 11 de junio / Magnific

¿Dónde sí se podrá comprar alcohol?

Fuera del FIFA Fan Festival y de cualquier restricción temporal que eventualmente pudiera anunciarse para eventos específicos, la venta de bebidas alcohólicas continuará desarrollándose con normalidad. Esto incluye restaurantes, terrazas, bares, centros de entretenimiento, hoteles y establecimientos ubicados tanto en el Centro Histórico como en otras zonas de la Ciudad de México.

Además, hasta ahora no existe ninguna medida que contemple prohibiciones especiales en las inmediaciones del Estadio Azteca, inmueble que será una de las sedes oficiales del Mundial 2026 y que albergará algunos de los encuentros más importantes del torneo.

Por ello, aficionados nacionales y extranjeros podrán consumir bebidas alcohólicas en establecimientos autorizados respetando únicamente las regulaciones habituales vigentes en la capital.

¿Cuándo abrirá el FIFA Fan Festival?

El FIFA Fan Festival se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo capitalino.

Durante poco más de un mes, este espacio se transformará en uno de los centros neurálgicos de la Copa del Mundo en México. Se espera la llegada de miles de visitantes cada día para disfrutar de las transmisiones en vivo de los partidos, actividades recreativas, exhibiciones culturales, experiencias inmersivas relacionadas con el futbol y una amplia oferta gastronómica.

Uno de los aspectos más atractivos para los aficionados es que el acceso será completamente gratuito, lo que permitirá que miles de personas vivan el ambiente mundialista sin necesidad de contar con boletos para ingresar a los estadios.

Lo que deben saber los aficionados

Para quienes planean seguir los partidos desde el Zócalo, la principal recomendación es considerar que el FIFA Fan Festival será un espacio libre de alcohol. Aunque podrán disfrutar de las transmisiones, convivir con otros aficionados y participar en diversas actividades relacionadas con la Copa del Mundo, deberán hacerlo bajo las reglas establecidas para el evento.